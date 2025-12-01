La revolución de la baliza conectada

La seguridad vial sube un peldaño su exigencia y entra de lleno en la era tecnológica. Los triángulos sobre el asfalto pasarán a ser una pieza de museo ante la nueva revolución que se avecina. Y que tiene una fecha de inicio: el 1 de enero de 2026. Será entonces cuando la baliza V16 conectada sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia. Esta apuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) no consiste en un mero cambio de un objeto por otro. Supone todo un cambio de mentalidad. Lo que a simple vista podría parecer un pequeño gadget luminoso encierra toda una revolución. No es solo un dispositivo que emite luz intermitente, sino también inteligencia, enviando en el momento de activarse la ubicación exacta del vehículo detenido a la plataforma de la DGT. Desde aquí se mandará la información del vehículo parado a paneles informativos próximos así como a los agentes encargados de la seguridad vial o a servicios de emergencias, entre otros.

Esta novedad digital crea una especie de escudo de seguridad alrededor del coche averiado, ya que otros conductores, mediante apps y los ya citados paneles informativos, pueden ser advertidos antes incluso de ver físicamente la baliza.

Precaución en la compra

El cambio, además, trae consigo una oleada de precauciones: no todas las balizas V16 son iguales, y no todos los modelos que se anuncian como «conectados» cuentan con la homologación que exige la normativa. Por eso, la DGT ha puesto a disposición de los conductores un listado oficial en su página web, donde se recogen más de 200 marcas y modelos certificados, con número de homologación, empresa solicitante y fecha de aprobación. Aquellas balizas que no aparecen en esa lista pueden no ser legales, y su uso más adelante podría acarrear sanciones de hasta 200 euros, según recuerdan desde el departamento de comunicación de la DGT.

Los triángulos de señalización pasarán a mejor vida el 1 de enero. / EL PERIÓDICO

Según datos extraídos del registro oficial, alrededor de 27 fabricantes diferentes concentran la producción de las más de 230 balizas homologadas, aunque solo un puñado de ellos tiene sede en España, ya que la mayoría se fabrican en Asia.

Saber dónde adquirir una baliza homologada también se ha convertido en parte del dilema. Si bien las grandes superficies y tiendas de automoción parecen los lugares idóneos, la DGT y organizaciones de consumidores recomiendan prestar especial atención a aquellos canales que garanticen transparencia. En este sentido recomiendan adquirir la baliza a distribuidores fiables, webs oficiales de marcas reconocidas y tiendas que permitan verificar el número de serie y el certificado. Es fundamental evitar ofertas muy baratas en plataformas poco conocidas, donde pueden colarse falsificaciones o modelos que no cumplen los requisitos de conectividad con la DGT. Al respecto, cabe destacar que Correos ya está comercializando las nuevas balizas V16. Los nuevos dispositivos de seguridad vial ya están disponibles en las 2.380 oficinas postales de toda España y también se podrán adquirir a través de los cerca de 6.000 carteros y carteras rurales y en el marketplace Correos Market.

El precio es otro de los factores que está haciendo que la gente demore su adquisición, la horquilla oscila entre los 24 y los 80 euros. Aparte, las balizas no son de por vida, sino que tienen fecha de caducidad. Las de mayor prestación vienen con una tarjeta SIM operativa durante 12 años. La caducidad de la conectividad es otro de los puntos clave a tener en cuenta a la hora de adquirir estas balizas.

No todas las balizas valen

Desde Facua Córdoba, su presidente Francisco Martínez, reconoce que, hasta ahora, no han recibido quejas por la venta de balizas V16 a nivel provincial ni autonómico. Pero advierte de cara a las próximas fechas donde se eleva el consumo. «Estamos seguros de que aparecerán empresas fantasmas que ofrecerán balizas muy baratas por internet y desaparecerán sin responder ante las reclamaciones», afirma. Martínez recomienda que, antes de comprar, se compruebe que la empresa está asentada en un país de la Unión Europea, ya que eso facilita posibles acciones legales. «Si algo va mal —como una entrega tardía o la necesidad de devolverla—, hacerlo con una empresa europea te permite acudir a tribunales en la UE. No ocurre lo mismo si compras a vendedores sin presencia legal clara», advierte.

Las balizas V16 llevan el sello de homologación de la DGT. / Salvador Sas

A la hora de elegir una baliza, no basta con que emita luz intermitente. La DGT exige que la V16 conectada tenga capacidad de geolocalización automática mediante una SIM integrada u otro sistema de datos, para que pueda transmitir su posición sin intervención humana. Muchas de las balizas certificadas garantizan ese servicio durante más de una década, hasta 2038, según los fabricantes. Además, deben cumplir con otros requisitos técnicos, como visibilidad en 360°, autonomía mínima y resistencia a la lluvia o el viento, según recoge la normativa oficial.

Cuando el dispositivo llega al usuario, no basta con guardarlo en el coche. Se recomienda realizar una prueba para comprobar que se enciende, que la luz funciona correctamente y, sobre todo, que su geolocalización transmite. Algunos modelos ofrecen un modo de «test» que simula la activación sin enviar alertas reales a la DGT, una opción muy útil para familiarizarse con el funcionamiento sin generar falsas alarmas. Una vez probado, debe colocarse en un lugar accesible, idealmente en la guantera para tenerla a mano en una emergencia.

En medio de todo este proceso tecnológico también circulan bulos: uno de los más extendidos afirma que las balizas nos espían, monitoreando nuestra ubicación constantemente. La realidad es bien distinta. La geolocalización solo se activa cuando se enciende la luz durante una emergencia; fuera de ese momento, el dispositivo permanece inactivo. No funciona como un rastreador permanente ni como un sistema de vigilancia.