El repaso de la actualidad de Córdoba: así se resume la jornada de hoy en titulares

Un incendio en el centro de salud Castilla del Pino ha obligado a la suspensión de las consultas y al traslado del servicio de Urgencias al centro ubicado en el Sector Sur. Los bomberos acudieron esta mañana para retirar el humo, que se generó por el incendio de una furgoneta en el sótano. Es la noticia que abre un boletín vespertino cargado de novedades. Sin salirnos de lo más local, informamos del aviso que han recibido los vecinos de Las Jaras sobre el uso de los pozos: quien tenga y se abastezca de estos debe desconectar su vivienda de la red general. Además, en lo festivo, la Navidad se va acercando y continúan las novedades sobre las principales festividades. Así, damos las primeras pinceladas sobre la Cabalgata de Reyes, que tendrá para las que habrá 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones.

Además, destacamos estas noticias:

Sucesos y tribunales

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

España

Andalucía