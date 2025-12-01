Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El repaso de la actualidad de Córdoba: así se resume la jornada de hoy en titulares

El incendio en el centro de salud Castilla del Pino; el aviso a los vecinos de Las Jaras con pozos de agua y los detalles de la Cabalgata de Reyes marcan la crónica del lunes

Bomberos trabajan para extraer el humo del centro de salud Castilla del Pino, que ha sido desalojado tras el incendio de una furgoneta en el sótano.

Bomberos trabajan para extraer el humo del centro de salud Castilla del Pino, que ha sido desalojado tras el incendio de una furgoneta en el sótano. / A. J. González

Córdoba

Un incendio en el centro de salud Castilla del Pino ha obligado a la suspensión de las consultas y al traslado del servicio de Urgencias al centro ubicado en el Sector Sur. Los bomberos acudieron esta mañana para retirar el humo, que se generó por el incendio de una furgoneta en el sótano. Es la noticia que abre un boletín vespertino cargado de novedades. Sin salirnos de lo más local, informamos del aviso que han recibido los vecinos de Las Jaras sobre el uso de los pozos: quien tenga y se abastezca de estos debe desconectar su vivienda de la red general. Además, en lo festivo, la Navidad se va acercando y continúan las novedades sobre las principales festividades. Así, damos las primeras pinceladas sobre la Cabalgata de Reyes, que tendrá para las que habrá 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones.

Además, destacamos estas noticias:

  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  3. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  4. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  5. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  6. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  7. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  8. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

