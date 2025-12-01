Boletín
El repaso de la actualidad de Córdoba: así se resume la jornada de hoy en titulares
El incendio en el centro de salud Castilla del Pino; el aviso a los vecinos de Las Jaras con pozos de agua y los detalles de la Cabalgata de Reyes marcan la crónica del lunes
Un incendio en el centro de salud Castilla del Pino ha obligado a la suspensión de las consultas y al traslado del servicio de Urgencias al centro ubicado en el Sector Sur. Los bomberos acudieron esta mañana para retirar el humo, que se generó por el incendio de una furgoneta en el sótano. Es la noticia que abre un boletín vespertino cargado de novedades. Sin salirnos de lo más local, informamos del aviso que han recibido los vecinos de Las Jaras sobre el uso de los pozos: quien tenga y se abastezca de estos debe desconectar su vivienda de la red general. Además, en lo festivo, la Navidad se va acercando y continúan las novedades sobre las principales festividades. Así, damos las primeras pinceladas sobre la Cabalgata de Reyes, que tendrá para las que habrá 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones.
- Incendio en el Castilla del Pino: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026: 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones
Además, destacamos estas noticias:
Sucesos y tribunales
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Comienza el juicio por una violación grupal en Córdoba con la Fiscalía como única acusación
Córdoba ciudad
- El Cabildo instalará en sus naves placas fotovoltaicas cuya energía se destinará a familias sin recursos
- Estos son los nuevos ‘Soletes de Navidad’ de la Guía Repsol en Córdoba
- Toñi Morales, ante su desahucio: "Mi deuda se vendió a un fondo buitre y no sabía a quién pagarle"
- Hasta 150 drones sobre el Puente Romano: así será este año el espectáculo de Navidad y esta es la fecha
- Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos
Provincia
- Palma Plaza ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- Cuenta atrás para el encendido de la Navidad en Lucena: 1,5 millones de puntos de luz iluminarán la ciudad
Deportes
España
- El Gobierno asciende a general al jefe de la UCO, que abandonará la unidad que investiga los principales casos de corrupción
Andalucía
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones