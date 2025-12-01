Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía: «No encontramos personal motivado para trabajar»

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, afirma que en la actualidad «no se encuentra personal cualificado y a profesionales con motivación para trabajar». En esta línea, observa que el colectivo de los profesionales por cuenta propia vive en «una situación límite» por diferentes causas, entre las que se haya la dificultad para incorporar a nuevos trabajadores que estén preparados, un problema manifestado, asimismo, en otros sectores como el campo, la construcción, la hostelería y la joyería.

Rafael Amor lamenta que los emprendedores «tenemos unos costes fiscales, laborales y energéticos brutales. Prácticamente, no existe el beneficio». A ello se añaden «problemas de productividad y problemas para encontrar a trabajadores cualificados», en tanto que «la Seguridad Social está cerrada para los autónomos, no podemos ir presencialmente», critica.

El presidente de ATA afirma, además, que en este colectivo «no tenemos conciliación, porque hay que hacer 12 horas de trabajo más el papeleo». Así, destaca que «se está perdiendo empleo en la pequeña empresa y entre los autónomos. Se están perdiendo trabajadores por cuenta propia, sobre todo, entre aquellos que tienen dos y tres trabajadores», explica.