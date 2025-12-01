Ayuntamiento de Córdoba
El PSOE de Córdoba denuncia "el abandono" de Las Moreras y exige actuaciones de calado en el barrio
Los socialistas recuerdan que se trata de una de las zonas de Córdoba más desfavorecidas
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha informado hoy de que el PSOE se suma a la denuncia de la asociación vecinal La Voz de las Moreras y el Consejo del Movimiento Ciudadano por el “desinterés y el abandono del gobierno de Bellido sobre el barrio, uno de los más desfavorecidos de la capital y que arroja los mayores índices de pobreza y exclusión”.
Según el PSOE, ante la propuesta de constituir una mesa de trabajo entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Distrito Noroeste para abordar la situación en Las Moreras, la respuesta de Bellido ha sido "el silencio y ninguna planificación o proyecto. Hace unos meses le exigimos al alcalde que ejerciera su responsabilidad como el mayor representante de la ciudad y hoy se lo piden también desde el CMC, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y desde la misma asociación La Voz de las Moreras ante la absoluta falta de respuesta institucional desde la Junta de Andalucía en las viviendas de su propiedad, donde viven alrededor de 12.000 personas, en muchas ocasiones en condiciones insalubres”, ha detallado Moya al hacerse eco de los bajantes que rezuman aguas fecales, zonas comunes sin techo y sin cajas de registro, pisos donde se vive con goteras o bocas de riego anuladas.
La edil ha recordado que AVRA "lleva años sin hacer ninguna actuación de calado, más allá del cambio de ventanas en algunas viviendas, un olvido que el alcalde permite porque al PP no le importa en absoluto el estado de las viviendas de 12.000 vecinos de su ciudad”.
"El abandono del barrio ha desembocado en la necesidad de un proyecto de rehabilitación integral de los edificios propiedad la Junta, para lo que el PSOE plantea una mesa de trabajo interinstitucional que, además, aborde planes de empleo específicos, actuaciones integrales para la capacitación de sus vecinos y la rehabilitación integral de viviendas y espacios comunes", ha dicho Moya.
El PSOE dice que los vecinos son "despreciados" por el gobierno local
“Frente a ello, lo que sus vecinos reciben es el absoluto desprecio por parte del gobierno municipal, ya que planes de empleo como el de Sadeco se han eliminado; el centro de educación de adultos se cerró para no volver a abrir dificultando que muchas de las mujeres que mayoritariamente acudían a él, dejaran los estudios que retomaron; las instalaciones infantiles se quitaron para no reponerse con lo que no hay siquiera un parque infantil”, ha comentado Moya.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al Gobierno de Bellido que actúe con diligencia en sus competencias y le reclame a la administración autonómica la reparación y rehabilitación de sus edificios, eliminando las condiciones de insalubridad en la que cientos de personas viven en la ciudad, así como a pedir planes específicos de empleo que tengan incidencia directa en estos barrios con actuaciones integrales de capacitación laboral.
