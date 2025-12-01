Boletín informativo
Las noticias que dominan la actualidad de la mañana en Córdoba
El número de autónomos en Córdoba, la derrota del Córdoba frente al Cádiz y las balizas, obligatorias a partir de 2016 centran los titulares del día
El número de autónomos sigue creciendo en Córdoba y en la última década, la provincia ha ganado más de 4.000 trabajadores por cuenta propia. Pese a ello, los empresarios se quejan de dificultades en esta forma de trabajo, sobre todo asociadas a las cuotas que tienen que abonar. Por otra parte, al Córdoba CF le pasó ayer factura la desconexión y anotó una derrota frente al Cádiz en El Arcángel. Por último, las balizas que sustituyen a los triángulos a partir de 2026 están generando controversia y, como no, estafas. Te damos todos los detalles para adquirir la adecuada y homologada por la DGT.
- Córdoba gana 4.013 autónomos gracias al campo y a las actividades técnicas
- El Córdoba CF paga caras sus desconexiones ante un acertado Cádiz en el derbi
- La DGT sustituye los triángulos por la baliza V16 conectada: modelos homologados y características para evitar estafas
Córdoba ciudad
- Celíacos, diabéticos y alérgicos: la otra cara de las comidas navideñas
- Navidad 2025 en Córdoba: luces, belenes, dulces conventuales, conciertos y atracciones del 1 al 8 de diciembre
- José Moreno, Asociación Belenista de Córdoba: «Cada vez más gente joven está interesada en los belenes»
- La lluvia despide a un mes de noviembre con 150 litros acumulados en Córdoba antes de un nuevo tren de borrascas
Provincia
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Un aniversario para recordar: la arquitectura universal del lucentino Hurtado Izquierdo
- El Ayuntamiento de Montilla destina 535.000 euros a la reforma del pabellón
Deportes
- Media Maratón de Córdoba 2025: ¿En qué posición has terminado y qué tiempo has hecho?
- Manuel Rueda, proclamado campeón de la Subida a Trassierra tras su suspensión
Campo
- Arantza Pérez, vicedecana del Colegio de Montes: «Los pueblos con olivares tienen una faja de protección contra incendios»
Cultura
Andalucía
España
- Feijóo reúne a decenas de miles de personas clamando por el final de Sánchez e incluso su entrada en prisión
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones