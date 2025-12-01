Las noticias que dominan la actualidad de la mañana en Córdoba

El número de autónomos sigue creciendo en Córdoba y en la última década, la provincia ha ganado más de 4.000 trabajadores por cuenta propia. Pese a ello, los empresarios se quejan de dificultades en esta forma de trabajo, sobre todo asociadas a las cuotas que tienen que abonar. Por otra parte, al Córdoba CF le pasó ayer factura la desconexión y anotó una derrota frente al Cádiz en El Arcángel. Por último, las balizas que sustituyen a los triángulos a partir de 2026 están generando controversia y, como no, estafas. Te damos todos los detalles para adquirir la adecuada y homologada por la DGT.

