Las noticias que dominan la actualidad de la mañana en Córdoba

El número de autónomos en Córdoba, la derrota del Córdoba frente al Cádiz y las balizas, obligatorias a partir de 2016 centran los titulares del día

Un momento del Córdoba CF-Cádiz en El Arcángel.

Un momento del Córdoba CF-Cádiz en El Arcángel. / Manuel Murillo

El número de autónomos sigue creciendo en Córdoba y en la última década, la provincia ha ganado más de 4.000 trabajadores por cuenta propia. Pese a ello, los empresarios se quejan de dificultades en esta forma de trabajo, sobre todo asociadas a las cuotas que tienen que abonar. Por otra parte, al Córdoba CF le pasó ayer factura la desconexión y anotó una derrota frente al Cádiz en El Arcángel. Por último, las balizas que sustituyen a los triángulos a partir de 2026 están generando controversia y, como no, estafas. Te damos todos los detalles para adquirir la adecuada y homologada por la DGT.

Córdoba gana 4.013 autónomos gracias al campo y a las actividades técnicas

José Moreno, Asociación Belenista de Córdoba: «Cada vez más gente joven está interesada en los belenes»

Navidad 2025 en Córdoba: luces, belenes, dulces conventuales, conciertos y atracciones del 1 al 8 de diciembre

La DGT sustituye los triángulos por la baliza V16 conectada: modelos homologados y características para evitar estafas

Celíacos, diabéticos y alérgicos: la otra cara de las comidas navideñas

