Navidad en Córdoba: la Fundación Kutxabank organiza actividades infantiles, conciertos y más para las próximas semanas

El Palacio de Viana acogerá también un belén y el Árbol de los Deseos, mientras que el evento central del programa musical, Viana Canta en Navidad, será el 20 de diciembre

Belén instalado en el Palacio de Viana en la Navidad de 2023.

Belén instalado en el Palacio de Viana en la Navidad de 2023. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Fundación Kutxabank ha organizado un variado programa cultural, Viana en Navidad, que incluirá actividades infantiles, conciertos, un belén y el ‘Árbol de los Deseos’. Y todo ello en los escenarios especiales que constituyen el Palacio de Viana y el Teatro Avanti de Córdoba.

El ciclo de actividades navideñas arranca el 6 de diciembre con la exposición Belenismo, Patrimonio, Cultura y Tradición, que se mantendrá en la Sala Polivalente hasta el próximo 4 de enero y sirve como hilo conductor de la festividad. De forma paralela, los visitantes podrán disfrutar del tradicional belén del Palacio de Viana en el patio de Recibo y, en el de la Cancela, el ‘Árbol de los Deseos’, decorado con los deseos del personal de la fundación.

El evento central del programa musical tendrá lugar el 20 de diciembre: Viana Canta en Navidad, una jornada con tres actuaciones sucesivas en el patio de Columnas. Los conciertos empezarán a las 11.00 horas con la Escolanía Profesional de Córdoba; a las 12.00 horas, la Agrupación Musical ‘Noches de mi Ribera’; y a las 13.00 horas ‘Navidad en Córdoba’. El acceso a este espectáculo es gratuito.

Flamenco en escena

El 21 de diciembre, a las 12.00 horas, el flamenco inundará el Teatro Avanti de la ciudad con la Navidad Flamenca. El espectáculo contará con el cante de Raúl Alcántara ‘El Troya’ y Araceli Campillos; el toque de Juan Marín y Román Carmona y el baile de María García y su grupo. La venta de las entradas son en las taquillas del Palacio de Viana y en su web.

Programación para los más pequeños

La programación familiar navideña de la Fundación Kutxabank incluye actividades para los más pequeños, que se celebrarán en el Salón de Tapices. Los eventos de teatro y magia se inician el 23 de diciembre, con la actuación mágica La Chispa Mágica de Flain, a la que seguirá, el 26 de diciembre, la obra teatral El Dragón Glotón. El ciclo de teatro continúa el 30 de diciembre con Entre Fábulas y Leyendas y concluirá el 2 de enero con la pieza Viaje a Babia. La entrada es libre hasta completar aforo para niños y niñas de 4 a 12 años.

Horario Viana en Navidad

El horario de visitas al Palacio de Viana durante la Navidad será de 10.00 horas a 19.00 horas, de martes a sábado, y los domingos de 10.00 horas a 15.00 horas. En Nochebuena y Nochevieja abrirá de 10.00 horas a 14.00 horas, mientras que el día de Navidad y los de Año Nuevo y Reyes permanecerá cerrado.

TEMAS

