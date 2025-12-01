Navidad 2025 en Córdoba: luces, belenes, dulces conventuales, conciertos y atracciones del 1 al 8 de diciembre

Córdoba se prepara para inaugurar la Navidad 2025 con la llegada del mismo diciembre. Bajo el paraguas de la campaña Córdoba es Navidad, el Ayuntamiento ha programado más de 400 actividades para esta Navidad, con especial densidad desde el 2 de diciembre.

La inauguración del belén municipal instalado en el Oratorio de San Felipe Neri a las 17.00 y el encendido hasta del alumbrado navideño a las 18.30 con el espectáculo de luz y sonido en la calle Cruz Conde, este martes 2 de diciembre, activarán oficialmente el ambiente navideño en la ciudad.

Dulces conventuales

La plaza de las Tendillas acogerá del 4 al 8 de diciembre la tradicional muestra de dulces conventuales, que este año conmemora su 20 aniversario organizada por la Hermandad del Calvario.

Venta de dulces conventuales en Las Tendillas. / Manuel Murillo

Por su parte, la Hermandad del Descendimiento celebrará del 5 al 13 de diciembre la quinta Muestra de Dulces Conventuales, con horario ininterrumpido de 10.30 a 20.00 en el Convento de las Siervas de María Ministras de los Enfermos, ubicado en la calle Blanco Belmonte, 3.

Conciertos y corales

Durante esta primera semana, la sección Raíces del Pueblo ofrece en la Casa de las Campanas (C/ Siete Revueltas, 1) una serie de actividades tradicionales, especialmente música y zambombas flamencas, que buscan rescatar el espíritu popular y las raíces navideñas de la ciudad. Entre ellas, destaca el concierto del grupo Califa Jerezano (viernes a las 20.00), la Zambomba Patio Cordobés (sábado, 14.00), el concierto De Córdoba a Belén by Roldán (domingo 7) y la Zamboba Califal (lunes 8).

Por otro lado, la agenda coral de la Navidad también tiene un lugar destacado bajo la sección Muestra de Corales Cordobesas. El martes 2 de diciembre arranca este ciclo con la actuación del grupo Coro y Rondalla Azahara en el Teatro Cómico Principal. A lo largo de los primeros días de diciembre habrá varias actuaciones, incluyendo conciertos coral en la iglesia de San Andrés (jueves 4), y distintas formaciones en los días posteriores, pensadas para todos los públicos.

Mercados y atracciones

La carpa navideña de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), instalada en el Paseo de la Victoria, es ya un clásico asentado en las fiestas. Cuenta con 26 puestos que ofrecen variedades de productos y estará abierto hasta el 6 de enero.

Parque infantil Chiquilandia / A. J. González

En el Vial Norte también está ya abierto el parque de ocio infantil Chiquilandia que este año cuenta con 22 atracciones. Además, durante estos días su oferta para niños aumenta con espectáculos como Humor y Magia con Alua el 6 de dicembre, La Banda Canina del Mago Piticlim el 7 de diciembre o Villanas, pero Navideñas el lunes 8.

Belenes

Fiel a su cita, la Fundación Cajasur y la Asociación de belenistas de Córdoba organizarán el Concurso de Belenes de Córdoba, cuyas fechas y horarios se confirmarán en lor próximos días. Todo un clásico de estas fiestas en la capital, donde muchos cordobeses aprovechan el puente de diciembre para ver los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de Córdoba, sobre todo del centro. Participan particulares, asociaciones, instituciones, peñas, colegios, parroquias, locales comerciales, hermandades y cofradías.

Además, la asociación de belenistas también proyecta dos belenes en la Diputación de Córdoba y la Fundación Caja Sol, que acaban estos días su montaje.

Consulta toda la programación aquí.