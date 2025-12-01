Sucesos
Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
El accidente se ha producido esta mañana a la altura de Santa Cruz sin que se haya registrado ningún otro herido
Una persona ha perdido la vida al sufrir al chocar con el turismo que conducía con un autobús y caer por un desnivel en la N-432 a la altura de la barriada periférica de Santa Cruz en Córdoba.
El servicio de Emergencias 112 atendió a las 9.15 horas de la mañana un aviso de socorro por un siniestro ocurrido entre un turismo y un autobús en la carretera N-432 en sentido Granada. Según los avisos, el conductor del coche había quedado gravemente afectado al caer por un desnivel.
Rápidamente, se activó a los Bomberos de Córdoba, a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Conservación de la Vía. Según fuentes de Bomberos, la víctima estaba atrapada en el vehículo y tuvo que ser excarcelada. Por el momento, no han trascendido más datos personales de la persona fallecida.
Por su parte, los pasajeros del autobús -un grupo de turistas- han resultado todos ilesos.
