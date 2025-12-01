Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba

Una persona ha perdido la vida al sufrir al chocar con el turismo que conducía con un autobús y caer por un desnivel en la N-432 a la altura de la barriada periférica de Santa Cruz en Córdoba.

El servicio de Emergencias 112 atendió a las 9.15 horas de la mañana un aviso de socorro por un siniestro ocurrido entre un turismo y un autobús en la carretera N-432 en sentido Granada. Según los avisos, el conductor del coche había quedado gravemente afectado al caer por un desnivel.

Rápidamente, se activó a los Bomberos de Córdoba, a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Conservación de la Vía. Según fuentes de Bomberos, la víctima estaba atrapada en el vehículo y tuvo que ser excarcelada. Por el momento, no han trascendido más datos personales de la persona fallecida.

Por su parte, los pasajeros del autobús -un grupo de turistas- han resultado todos ilesos.