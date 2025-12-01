Llega el Verifactu a los emprendedores y empresarios de Córdoba, ¿quiénes se libran?

Quedan pocas semanas para que entre en vigor el sistema de facturación electrónica Verifactu y la medida todavía genera «muchas dudas» (también prisas) entre empresarios y emprendedores de Córdoba, que en algunos casos no tienen claro a quiénes afecta. La Agencia Tributaria (AEAT) informa de que las empresas que declaran el impuesto sobre Sociedades deben implementar un programa que cumpla con los nuevos requisitos del fisco antes del próximo 1 de enero. El resto de las empresas y los autónomos que utilicen sistemas informáticos de facturación deberán adaptarlos antes del 1 de julio de 2026.

Evitar el fraude

Uno de los objetivos de la medida es reducir el fraude fiscal y, para ello, a partir del año que viene los sistemas informáticos de facturación deberán generar registros en un formato seguro y normalizado; incluir un código QR en la factura y el ticket, y permitir la remisión de los registros de facturación, manteniéndolos inalterados, a la Agencia Tributaria.

Las fuentes consultadas subrayan que este nuevo sistema ofrece más garantías al consumidor final, ya que podrá realizar un seguimiento de su factura (a través del código QR) y también se evita la manipulación, que podría darse, por ejemplo, cuando un individuo abona 100 euros por un bien o servicio, pero la empresa corrige esa cantidad a la baja indicando que han sido 50 euros.

Una mujer realiza la facturación de su negocio con un programa electrónico. / Activos

Acerca de los profesionales afectados por el cambio, el secretario del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Ceuta, el cordobés (de Baena) José Albalá, detalla que «un autónomo pequeño que realice sus facturas de forma manual no está obligado a implantar el sistema Verifactu. Muchos autónomos, en principio, no estarán obligados, solo aquellos que utilizan un programa informático».

Este profesional confirma que «hemos recibido muchas consultas, todos los empresarios están preguntando», y detalla que el cambio «inquieta más entre los autónomos, porque las empresas tienen ya cierto recorrido». En esta línea, comenta que con esta nueva medida Hacienda ha copiado el sistema fiscal de País vasco y de Navarra, donde emplean el software TicketBai para emitir facturas y tickets con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

José Albalá indica que «hay empresas que ya están implantando el programa homologado, por el que tienen que pagar un mantenimiento. La AEAT dijo en septiembre cómo debía ser el programa y ahora están todos corriendo».

Un dependiente de hostelería cobra con un datáfono. / Ismael Herrero / EFE

Además, Hacienda ha facilitado un programa Verifactu gratuito para autónomos y pequeñas empresas, que no tiene límite de facturación. Eso sí, el secretario del Colegio de Gestores Administrativos advierte de que «una vez que editas la primera factura, ya tienes que hacerlo siempre así, hay que continuar con Verifactu. Ahora mismo se puede probar, pero cuanto sea real (es obligatorio para los autónomos a partir de julio, como se indica), ya no habrá vuelta atrás».

«Muchas dudas»

En cuanto a la valoración del sector, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, afirma que «sentimos que con cada paso que damos tenemos que enseñar el bolsillo».

Amor recuerda que existen diferentes supuestos donde los emprendedores no necesitan acogerse al nuevo sistema de facturación, pero «todavía no se conoce bien y la gente tiene muchas dudas».

Entre otras cuestiones, la AEAT explica que existen dos modalidades de sistemas informáticos de facturación. Una de ellas es Verifactu, que remite de forma automática a la Agencia Tributaria los registros de facturación generados, permitiendo que los clientes puedan verificar sus facturas y tickets, y también acceder a otros servicios de asistencia tributaria. La segunda vía es una alternativa con la que no se realiza ese envío ni se permite la verificación, pero que tiene que asegurar que sus registros de facturación permanecen inalterados. El presidente de ATA Andalucía recuerda que, en este último caso, «Hacienda ya ha manifestado que las personas que lo usen estarán más controladas».