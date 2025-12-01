Iniciados los trabajos para abrir un nuevo acceso a las Caballerizas Reales de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación un contrato que permitirá abrir una nueva puerta de acceso a las Caballerizas Reales, que se situará en el portillo ya existente de su fachada oriental (muy cerca de la antigua entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos). Se trata de uno de los primeros contratos que permitirán desarrollar en Caballerizas varios proyectos ya planteados, como es, entre otros, la sala museística planteada por el Ayuntamiento.

En cuanto a la intervención que se licita ahora, sale con un presupuesto base de más de 660.000 euros (impuestos incluidos) y las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 21 de diciembre para hacerlo. Una vez adjudicado el contrato, el plazo de ejecución es de ocho meses.

Un nuevo acceso a Caballerizas

La zona en la que se intervendrá, donde se sitúa ese portillo, tiene un espacio ajardinado elevado. Se trata, dice el contrato, de un jardín clásico ordenado mediante caminos terrizos que definen parterres cuadrangulares y con dos fuentes. Además, bajo el jardín existe un pasadizo subterráneo que comunicaba el Alcázar con Caballerizas.

Interior de Caballerizas Reales de Córdoba, durante una exposición de carruajes, en una imagen de archivo. / Sánchez Moreno

Lo que se busca con la obra es, por un lado, separar el extremo norte del Jardín Alto del Alcázar para incorporar su superficie al espacio libre de la explanada y habrá que rebajar la cota a nivel de calle (unos dos metros) para que se acceda por ahí a Caballerizas.

Islas vegetales, granito rosa y faroles "tipo Córdoba"

Según se explica en la memoria del contrato, el espacio resultante se ordenará con unos arriates elevados (islas vegetales) que van a permitir conservar parte del arbolado existente. La zona libre entre las islas se pavimentará con franjas de granito (rosa y gris) y chino cordobés y la fuente circular se va a recolocar en el nivel inferior. Se incluyen también labores de saneamiento, abastecimiento, riego y electricidad. Con respecto a la iluminación, se pondrán proyectores y faroles "tipo Córdoba".

Además, se señalará la huella del trazado de la muralla de la villa en la calzada de la calle Caballerizas con una solería de mármol cenia abujardado o travertino que se enmarcará con juntas de latón y con inscripciones. Se hará también un itinerario accesible con pavimento podotáctil y se repondrá el cerramiento de reja del jardín.