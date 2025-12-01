Fiestas en la ciudad
India Martínez, invitada de lujo para la inauguración del alumbrado navideño: "¡La vamos a liar en Córdoba!"
La cantante cordobesa se encargará este martes de encender las luces en la calle Cruz Conde, en uno de los actos más esperados del calendario festivo de diciembre
La artista cordobesa India Martínez será la invitada de lujo para el acto de inicio del alumbrado de Navidad, previsto este martes a las 18.30 horas. Según ha desvelado la magnífica cantante en un mensaje en su perfil de la red social Instagram, India Martínez se encargará de inaugurar el alumbrado en la calle Cruz Conde, donde también se dará el pistoletazo de salida a su espectáculo de luz y sonido, que cuenta con más de millón y medio de puntos de luz.
"¿Tenéis ya puesto el árbol y las luces de Navidad?", pregunta la artista a sus seguidores (1,8 millones solo en Instagram), antes de desvelar lo que "nadie sabía hasta ahora mismo". Y la bomba informativa ha sido más que interesante: "Mañana (por este martes) me voy a Córdoba para hacer el encendido de las Luces de Navidad". Además, India Martínez ha querido agradecer "al alcalde de mi ciudad, José María Bellido", por contar con ella para el acto.
Un momento que le hace "mucha ilusión como cordobesa, como mujer" y como la "niña" que fue. Una persona apasionada de la Navidad, que en este 2025 quiere inaugurar "con mi gente". Además, India Martínez lanza un reto a los cordobeses: "Allí os espero, la vamos a liar en Córdoba".
Ya está todo listo para dar el inicio al calendario festivo de la Navidad cordobesa, que cuenta así con una protagonista de excepción que sitúa a la ciudad en el mapa artístico nacional.
Así es la decoración de las luces de Navidad de Córdoba
Este 2025, el Ayuntamiento de Córdoba ha cambiado el diseño de las luces de Navidad optando por motivos más tradicionales como los lazos, campanas y estrellas, en detrimento de otros como las figuras de Papá Noel.
En total, Córdoba contará con 1.739.370 puntos de luz, en 360 arcos luminosos, con 79 motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, un pino y estructuras 3D, 9 letreros luminosos y árboles iluminados (161 medianos y 6 grandes).
Espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde
Entre los principales atractivos del alumbrado de Córdoba, el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde se mantiene como referente de las fiestas desde que se estrenara en 2019.
Este año, se mantiene el diseño del show Lluvia de estrellas, estrenado en 2024, y que incorpora los árboles de esta popular y céntrica vía como elemento decorativo.
