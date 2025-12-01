Sucesos
Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo
Agentes de Policía Local han evacuado el edificio mientras los bomberos controlaban el fuego
Una furgoneta ha salido ardiendo esta mañana en el aparcamiento subterráneo del centro sanitario Castilla del Pino de Noreña. Al lugar se han desplazado miembros del cuerpo de bomberos para apagar el fuego, mientras agentes de Policía Local han evacuado el edificio y despejado la zona.
El suceso ha ocurrido pasadas las 9.30 de este lunes, según los avisos recibidos por el servicio de Emergencias 112. Poco después, el incendio, provocado en una furgoneta de grandes dimensiones, ha sido controlado por los bomberos.
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones