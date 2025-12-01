Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo

Agentes de Policía Local han evacuado el edificio mientras los bomberos controlaban el fuego

Desalojo del centro Carlos Castilla del Pino por el incendio d e una furgoneta en el interior.

Desalojo del centro Carlos Castilla del Pino por el incendio d e una furgoneta en el interior. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Una furgoneta ha salido ardiendo esta mañana en el aparcamiento subterráneo del centro sanitario Castilla del Pino de Noreña. Al lugar se han desplazado miembros del cuerpo de bomberos para apagar el fuego, mientras agentes de Policía Local han evacuado el edificio y despejado la zona.

El suceso ha ocurrido pasadas las 9.30 de este lunes, según los avisos recibidos por el servicio de Emergencias 112. Poco después, el incendio, provocado en una furgoneta de grandes dimensiones, ha sido controlado por los bomberos.

Perímetro de seguridad en el centro de salud Carlos Castilla del Pino.

Perímetro de seguridad en el centro de salud Carlos Castilla del Pino. / CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  3. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  4. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  5. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  6. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  7. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  8. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo

Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo

En el interior de las pirámides, así es el vídeo inmersivo de la exposición de Egipto en Córdoba

En el interior de las pirámides, así es el vídeo inmersivo de la exposición de Egipto en Córdoba

Navidad 2025 en Córdoba: luces, belenes, dulces conventuales, conciertos y atracciones del 1 al 8 de diciembre

Navidad 2025 en Córdoba: luces, belenes, dulces conventuales, conciertos y atracciones del 1 al 8 de diciembre

Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general

Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general

Aviso de la Aemet: el tren de borrascas dibuja una semana de inestabilidad en Córdoba a las puertas del puente festivo

Aviso de la Aemet: el tren de borrascas dibuja una semana de inestabilidad en Córdoba a las puertas del puente festivo

Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos

Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos

Las noticias que dominan la actualidad de la mañana en Córdoba

Las noticias que dominan la actualidad de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 1 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 1 de diciembre de 2025
Tracking Pixel Contents