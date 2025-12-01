Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo

Una furgoneta ha salido ardiendo esta mañana en el aparcamiento subterráneo del centro sanitario Castilla del Pino de Noreña. Al lugar se han desplazado miembros del cuerpo de bomberos para apagar el fuego, mientras agentes de Policía Local han evacuado el edificio y despejado la zona.

El suceso ha ocurrido pasadas las 9.30 de este lunes, según los avisos recibidos por el servicio de Emergencias 112. Poco después, el incendio, provocado en una furgoneta de grandes dimensiones, ha sido controlado por los bomberos.