Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Incendio en el Castilla del Pino de Córdoba: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias

Los bomberos continúan extrayendo humo del aparcamiento subterráneo del edificio

Desalojan el centro sanitario Castilla del Pino

Desalojan el centro sanitario Castilla del Pino

A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El incendio de este lunes en el centro sanitario Carlos Castilla del Pino ha obligado a suspender toda su actividad de consultas y especialidades en el día. Dos unidades del cuerpo municipal de bomberos continúan, pasadas las 12.00 horas, extrayendo humo del interior del edificio, que se ha expandido desde el sótano a las plantas superiores.

Mientras tanto, a expensas de que se recobre la normalidad, el servicio de Urgencias que se presta en dicho centro de salud se traslada al centro Santa Victoria del Sector Sur, según han informado desde la delegación de Salud a este periódico.

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fuego, aunque sí se ha descartado que la furgoneta, perteneciente al servicio sanitario, fuera un vehículo eléctrico.

Además, tras una batida por la plantas subterráneas y el resto del edificio, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, ha segurando que no se han producido daños personales. Únicamente se ha visto parcialmente afectado otro vehículo próximo a la furgoneta que ha ardido, han informado desde los servicios de extinción.

Desalojan el centro sanitario Castilla del Pino

Desalojan el centro sanitario Castilla del Pino

Ver galería

Desalojan el centro sanitario Castilla del Pino / A.J. González

"Mucho humo" y respuesta inmediata

El suceso ha ocurrido pasadas las 9.30 de este lunes, según los avisos recibidos por el servicio de Emergencias 112. La respuesta inmediata de los sistemas de protección, bomberos y Policía Local ha permitido evacuar a unas 300 personas que estaban en el interior del edificio, según datos del propio centro y sofocar el fuego.

"Han funcionado todos los sistemas de alarma, humo y señalización", ha indicado Joaquín Gavilán, subdirector de servicios generales. Sin embargo, la gran cantidad de humo propagado por las plantas ha impedido reanudar finalmente la actividad.

A su llegada, la Policía Local ha intervenido en el desalojo de profesionales sanitarios y pacientes, y posteriormente ha acordonado el centro estableciendo un perímetro de seguridad desde la avenida Isla Fuerteventura hasta las setas. Tras una hora y media en el exterior del edificio, los responsables sanitarios han comunicado la suspensión definitiva de la actividad médica, dispersándose la zona de gente.

Noticias relacionadas y más

Desde el servicio de bomberos se continúa trabajando en la extracción del humo del aparcamiento con ventiladores. Una vez concluya se evaluaran los posibles daños de la estructura del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  3. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  4. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  5. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  6. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  7. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  8. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo

Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo

Toñi Morales, ante el desahucio de su vivienda: "Mi deuda se vendió a un fondo buitre y no sabía a quién pagarle"

Toñi Morales, ante el desahucio de su vivienda: "Mi deuda se vendió a un fondo buitre y no sabía a quién pagarle"

Incendio en el Castilla del Pino: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias

Incendio en el Castilla del Pino: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias

Estos son los nuevos ‘Soletes de Navidad’ de la Guía Repsol en Córdoba

Estos son los nuevos ‘Soletes de Navidad’ de la Guía Repsol en Córdoba

Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026: 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones

Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026: 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones

Hasta 150 drones sobre el Puente Romano: así será este año el espectáculo de Navidad y esta es la fecha

Hasta 150 drones sobre el Puente Romano: así será este año el espectáculo de Navidad y esta es la fecha

La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros

La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros

El compositor cordobés Tsode, nominado a los World Entertainment Awards 2026 de Estados Unidos

Tracking Pixel Contents