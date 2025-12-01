Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 1 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘El paso. arte y ruptura’
Esta muestra, que ha sido comisariada por Mónica Muñoz, reúne aproximadamente cuarenta obras y ofrece la oportunidad de admirar en Córdoba piezas de artistas clave del colectivo, como Antonio Saura, Manolo Millares, Manuel Viola, Manuel Rivera, Rafael Canogar y Luis Feito.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Real Academia
Sesión pública
Tendrá lugar la intervención de Manuel Ruiz de Adana con ‘Climatización, salud y sostenibilidad. Retos científicos y tecnológicos ante el nuevo escenario climático’.
CÓRDOBA. Capilla del IES “Luis de Góngora.
Claudio Marcelo.
19.30 horas.
Muestra
Continúa ‘25 años de arte’
Hasta el próximo día 8 de diciembre se puede visitar la muestra 25 años de arte, con motivo del 25 aniversario de la inauguración de la sede del Colegio de la Abogacía de Córdoba.
CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía.
Morería, 5.
De 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
Literatura infantil
Sesión de Lectura con ‘La hora del cuento’
Habrá sesión de lectura en las bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta a cargo de Pilar Nicolás y Lúa, respectivamente.
CÓRDOBA. B. Arrabal del Sur y Fuensanta.
Varias.
17.00 horas.
Fotografía
‘Cajón de sastre’, de Jerónimo Tinoco
Continúa la exposición fotográfica ‘Cajón de sastre’, de Jerónimo Tinoco. Las imágenes provienen de varias fuentes, como cámaras digitales, teléfonos móviles y también utilizando inteligencia artificial, aunque ninguna tiene la resolución ideal de 300 puntos por pulgada.
CÓRDOBA. Asociación Fotográfica (Sala Gris).
Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.
De 20.00 a 22.00 horas.
