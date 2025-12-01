Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el lunes 1 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 2 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Muñoz Caravaca

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María del Carmen Cebada Benítez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Expectación Ortiz Leva

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

