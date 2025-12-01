Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 1 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 2 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Muñoz Caravaca
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María del Carmen Cebada Benítez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Expectación Ortiz Leva
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
