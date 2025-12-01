Tribunales
Se enfrenta a 8 años de cárcel por atacar a una víctima con dos cuchillos de cocina en Córdoba
El acusado, supuestamente, dio dos puñaladas al perjudicado, dejándole un cuchillo clavado en el muslo
La Audiencia provincial de Córdoba juzgará este martes a un acusado de, presuntamente, atacar a una víctima con dos cuchillos de cocina. En esta línea, el Ministerio Fiscal califica lo ocurrido como una tentativa de homicidio, un delito por el que solicita que se le impongan ocho años de prisión.
De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, el procesado acudió a su domicilio para coger dos cuchillos de cocina y una tercera arma blanca, y bajó a la calle con un perro para esperar a sus amigos. Cuando llegaron, soltó al perro y se lanzó contra el perjudicado, "con la intención de acabar con su vida", portando los dos cuchillos.
Uno de estos cuchillos se cayó al suelo, pero con el otro le asestó dos puñaladas, dejándole el arma clavada en el muslo en la segunda agresión. Después, el procesado recuperó el segundo cuchillo. Fue entonces cuando "uno de los amigos, que había oído la llamada amenazante, impidió que continuara la agresión y le arrebató de las manos el segundo cuchillo, que lanzó a un arriate situado a medio metro del lugar de los hechos", detalla el Ministerio Público sobre lo acontecido.
A consecuencia de este ataque, la víctima sufrió diversas lesiones. La fiscal califica lo ocurrido como un delito de tentativa de homicidio, por el que solicita que se impongan ocho años de prisión al encartado. Además, reclama que se le prohíba aproximarse al perjudicado a menos de 200 metros y comunicar con él durante nueve años. Después de cumplir la pena de cárcel, pide que se le apliquen seis años de libertad vigilada.
