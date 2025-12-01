La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros

La Diputación de Córdoba ha adjudicado la primera fase de las obras de remodelación de los Colegios Provinciales, instalaciones ubicadas en el Parque Figueroa, cuya intervención se pone en marcha con el objetivo de concentrar los departamentos que la institución provincial tiene repartidos en distintos puntos de la capital cordobesa.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha afirmado que “damos un paso más en este gran proyecto que presentábamos hace tan solo unos meses y en el que avanzamos con la adjudicación, por importe de 5.226.119 euros, de la primera fase de actuación”.

Trabajos "complejos"

En concreto, ha continuado, “se abordará, en un primer lote, la la rehabilitación estructural y de cubiertas, que incluye refuerzos en fachada, la reconstrucción de cubiertas, a lo que se sumará la mejora en la accesibilidad y seguridad antiincedios; en un segundo lote se abordará la fachada ventilada para mejorar la envolvente térmica del edificio”.

Fuentes ha hecho referencia a “la complejidad de estos trabajos ya que nos enfrentamos ante un edifcio diseñado por Rafael de la Hoz, lo que conlleva su especial protección, puesto que nos encontramos ante una seña de identidad de nuestra ciudad, pero que debe ser adaptada a los nuevos tiempos”.

“Las empresas Toledano Edificaciones y Obras Públicas y Construcciones Serrot SA y AYE Fachadas Especiales (UTE temporal) serán las encargadas de desarrollar la primera fase de este proyecto que nos va a permitir contextualizar urbanísticamente el entorno y dotarlo de una entrada más humana e integradora con el parque Figueroa”, ha añadido Fuentes.

Primera fase

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que “esta primera fase forma parte de un plan integral de remodelación de los Colegios Provinciales que permitirá dotar de funcionalidad y utilidad a unas instalaciones que albergan varios servicios de la Diputación”. Según Fuentes, “gracias a este proyecto vamos a poder concentrar todos nuestros departamentos en los Colgios y el Palacio de la Merced, entrando así en una nueva era, mucho más digitalizada, más preparada, con edificios muy modernos y con alta tecnología para corregir las disfuncionalidades actuales”.

Las dos torres de los Colegios Provinciales que van a ser mejoradas con esta iniciativa, la de San Fernando y el Carmen, cuentan con una superficie de 18.000 metros cuadrados y en la actualidad albergan a 300 trabajadores de la Diputación que, una vez concluida la mejora, se verán duplicados para llegar a los 600 empleados, lo que afectará a la ampliación de la zona de aparcamientos.