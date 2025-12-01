Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Culmina la reforma de la calle Escultor Pedro de Paz en El Brillante tras una inversión de casi medio millón de euros

Se ha puesto iluminación eficiente, se han arreglado las aceras y plantado más de 50 nuevos árboles

El alcalde, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, en la calle Escultor Pedro de Paz, recién reformada.

El alcalde, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, en la calle Escultor Pedro de Paz, recién reformada. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha culminado la reforma de la calle Escultor Pedro de Paz, en el barrio de El Brillante, tras una inversión de casi medio millón de euros. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han visitado este lunes la calle, entre la avenida del Calasancio y el depósito Villa Azul de Emacsa, para dar cuenta de las actuaciones que se han llevado y que han supuesto una inverión de 447.000 euros.

Como ha señalado Madruga, se ha actuado sobre 370 metros de calle con una reforma integral que ha conllevado la sustitución de luminarias por otras más eficientes, el arreglo de ambos acerados o la instalación de nuevos sumideros. Además, se han mantenido los árboles que había y se han plantado 51 más. Madruga ha avanzado también que dentro del plan de arreglo de calles, hoy mismo ha comenzado la rehabilitación de la calle Mondeño.

A.J.GONZÁLEZ CÓRDOBA Calle Pedro de PazEl alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informan sobre la finalización de los trabajos en Escultor Pedro de Paz

Calle Escultor Pedro de Paz, en El Brillante, ya arreglada. / A. J. GONZÁLEZ

Una calle que estaba "destrozada"

Por su parte, el alcalde ha recordado el mal estado en el que se encontraba la calle, prácticamente "destrozada" y ha señalado que la vía llevaba años sin someterse a ningún tipo de actuación. También ha manifestado Bellido que se arregla una calle de la zona Brillante-Sierra donde durante los últimos meses se han producido varios robos, algo que ha relacionado, como ya lo hicieran los vecinos, con la baja iluminación de algunos puntos de estos barrios.

Balance de arreglo de calles en 2025

El alcalde ha aprovechado la atención a los medios para hacer balance de las obras que Infraestructuras ha llevado a cabo este 2025 en cuanto a arreglo de calles. Según ha dicho, en este ejercicio, entre lo hecho y lo que se está haciendo, se han invertido hasta 10 millones de euros en reformar calles: se han llevado a cabo 28 actuaciones con más de seis millones (obras realizadas o en marcha) y quedan ocho obras por otros tres millones (con los proyectos en contratación).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  3. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  4. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  5. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  6. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  7. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  8. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

El Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía homenajean a Pier Paolo Pasolini con la proyección de ‘Edipo Rey’

El Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía homenajean a Pier Paolo Pasolini con la proyección de ‘Edipo Rey’

El compositor cordobés Tsode, nominado a los World Entertainment Awards 2026 de Estados Unidos

Culmina la reforma de la calle Escultor Pedro de Paz en El Brillante tras una inversión de casi medio millón de euros

Culmina la reforma de la calle Escultor Pedro de Paz en El Brillante tras una inversión de casi medio millón de euros

Se enfrenta a 8 años de cárcel por atacar a una víctima con dos cuchillos de cocina en Córdoba

Se enfrenta a 8 años de cárcel por atacar a una víctima con dos cuchillos de cocina en Córdoba

La mascarilla vuelve a Córdoba y Andalucía: quién y dónde hay que usarla

La mascarilla vuelve a Córdoba y Andalucía: quién y dónde hay que usarla

La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros

La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros

Incendio en el Castilla del Pino: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias

Incendio en el Castilla del Pino: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias

Navidad en Córdoba: la Fundación Kutxabank organiza actividades infantiles, conciertos y más para las próximas semanas

Navidad en Córdoba: la Fundación Kutxabank organiza actividades infantiles, conciertos y más para las próximas semanas
Tracking Pixel Contents