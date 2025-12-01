Culmina la reforma de la calle Escultor Pedro de Paz en El Brillante tras una inversión de casi medio millón de euros

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha culminado la reforma de la calle Escultor Pedro de Paz, en el barrio de El Brillante, tras una inversión de casi medio millón de euros. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han visitado este lunes la calle, entre la avenida del Calasancio y el depósito Villa Azul de Emacsa, para dar cuenta de las actuaciones que se han llevado y que han supuesto una inverión de 447.000 euros.

Como ha señalado Madruga, se ha actuado sobre 370 metros de calle con una reforma integral que ha conllevado la sustitución de luminarias por otras más eficientes, el arreglo de ambos acerados o la instalación de nuevos sumideros. Además, se han mantenido los árboles que había y se han plantado 51 más. Madruga ha avanzado también que dentro del plan de arreglo de calles, hoy mismo ha comenzado la rehabilitación de la calle Mondeño.

Calle Escultor Pedro de Paz, en El Brillante, ya arreglada. / A. J. GONZÁLEZ

Una calle que estaba "destrozada"

Por su parte, el alcalde ha recordado el mal estado en el que se encontraba la calle, prácticamente "destrozada" y ha señalado que la vía llevaba años sin someterse a ningún tipo de actuación. También ha manifestado Bellido que se arregla una calle de la zona Brillante-Sierra donde durante los últimos meses se han producido varios robos, algo que ha relacionado, como ya lo hicieran los vecinos, con la baja iluminación de algunos puntos de estos barrios.

Balance de arreglo de calles en 2025

El alcalde ha aprovechado la atención a los medios para hacer balance de las obras que Infraestructuras ha llevado a cabo este 2025 en cuanto a arreglo de calles. Según ha dicho, en este ejercicio, entre lo hecho y lo que se está haciendo, se han invertido hasta 10 millones de euros en reformar calles: se han llevado a cabo 28 actuaciones con más de seis millones (obras realizadas o en marcha) y quedan ocho obras por otros tres millones (con los proyectos en contratación).