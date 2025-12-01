Cruz Roja desplegará un dispositivo especial este martes en el alumbrado navideño del centro de Córdoba

Voluntariado de Cruz Roja ofrecerá desde este martes, 2 de diciembre, cobertura sanitaria en la zona principal del alumbrado navideño del centro de Córdoba, especialmente en la calle Cruz Conde y alrededores. El operativo se activará en los días de mayor afluencia para garantizar una atención rápida ante cualquier emergencia.

Despliegue de Cruz Roja

Una ambulancia de soporte vital básico, un vehículo de intervención rápida y dos socorristas equipados con desfibrilador semiautomático se ubicarán por las tardes en la plaza de las Tendillas, punto neurálgico del dispositivo.

Encendido del alumbrado de Navidad el pasado 2024. / Manuel Murillo / Archivo

“Se trata, como cada vez que montamos un operativo de estas características, de asegurarnos de que podamos dar una respuesta rápida en caso de que sea necesario. Para que así la ciudadanía pueda disfrutar del ambiente navideño con tranquilidad y sintiéndose segura”, señala Nerea Casas, responsable provincial de Socorros y Emergencias.

El dispositivo se mantendrá operativo hasta el 4 de enero de 2025 y forma parte del convenio suscrito entre Cruz Roja y el Ayuntamiento de Córdoba, que incluye la cobertura sanitaria de algunos de los principales eventos de la ciudad, como la Feria, los Patios o la Noche Blanca del Flamenco.

Fechas de presencia en Las Tendillas

Diciembre 2025: 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 23, 26 y 27.

Enero 2026: 2 y 3.

Además del alumbrado, Cruz Roja ofrecerá cobertura sanitaria a otros eventos destacados de estas fechas, como el mapping de la Corredera, la cabalgata de la Cartera Real, la fiesta de Fin de Año infantil en Tendillas y la fiesta de Fin de Año en la misma plaza.