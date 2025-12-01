La mascarilla vuelve a Córdoba y Andalucía: quién y dónde hay que usarla

La mascarilla vuelve a la vida de cordobeses y andaluces desde el lunes 1 de diciembre atendiendo a la recomendación de la Consejería de Sanidad, que aconseja su uso en hospitales y centros de salud ante el adelanto de la temporada de gripe, convertida ya en epidemia, y que ha llegado entre 4 y 7 semanas antes de lo habitual en el calendario vírico de otros años.

El incremento de casos registrados, a causa de la virulencia de la variedad H3N2, ha motivado que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud todas las comunidades autónomas acordaran recomendar el uso de esta medida de protección para evitar la proliferación de contagios, con especial atención a los espacios donde se pueden concentrar un mayor número de personas contagiadas, como son los centros sanitarios.

Así, los últimos datos apuntan a una positividad del 21,6% en las pruebas de gripe a nivel nacional, aunque en Andalucía el umbral está por debajo del umbral epidémico. No obstante, la Consejería de Sanidad ha activado un Plan de Acción frente a la gripe para contener la propagación de contagios, que incluye el refuerzo de la vacunación y el uso de las mascarillas.

Una persona con gripe. / EUROPA PRESS

Campaña de vacunación antes del puente

Coincidiendo con el inicio de temporada de desplazamientos de final de año, que comienza con el puente de la Constitución y continuará con las vacaciones de Navidad, la Junta de Andalucía hace un llamamiento a la vacunación de la población de riesgo. A saber, los niños de 6 a 59 meses, mayores de 60 años, personas con enfermedad crónica y embarazadas.

Para facilitar la inmunización, el miércoles 3 de diciembre es ‘Día de la vacunación sin cita’, pudiendo elegir el punto de vacunación más cercano y el horario más conveniente sin necesidad de concertar cita.

Mascarillas en centros sanitarios y residencias

Asimismo, se recomienda el uso de la mascarilla para el personal y usuarios de centros de hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios (residencias de mayores, centros de día y centros de personas con discapacidad). El uso de la mascarilla en estos espacios es especialmente recomendable para los mayores de 60 años y personas con patologías previas.

Además, se recomiendan otras medidas de higiene ya conocidas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios y evitar el contacto con personas vulnerables en caso de contagio.