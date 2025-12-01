Córdoba gana 4.013 autónomos gracias al campo y a las actividades técnicas

Allegro ma non troppo, alegre, pero no demasiado, podría ser la expresión que define el escenario del colectivo de los autónomos, que mantiene una tendencia de crecimiento en Córdoba pese a las dificultades destacadas desde el sector. En la última década, la provincia ha ganado 4.013 trabajadores por cuenta propia y en la actualidad tiene 54.523. El incremento se ha debido, principalmente, a la evolución experimentada en la agricultura, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y la construcción. La cifra de autónomos ha caído de forma importante, sin embargo, en el sector que concentra a una cuarta parte de estos profesionales en la provincia, el comercio. En este caso, el auge de la venta on line y la proliferación de fórmulas comerciales como las grandes superficies podrían ser algunas de las claves que explican el resultado.

De forma más detallada, los datos de la Seguridad Social indican que la agricultura tiene 7.483 trabajadores por cuenta propia, un 22% más en una década; la construcción, 5.557 (+20%); y la industria manufacturera es otra actividad destacada, con 4.469 (-3% desde 2015).

Comercios en el barrio de Santa Rosa. / A. J. González

Caída en un sector clave

Un total de 13.762 autónomos se dedican al comercio y a la reparación de vehículos, y son 1.619 menos que hace una década (-11%). Los 2.887 profesionales del transporte son un 6% más, pero los 4.367 de la hostelería representan también una caída del 5%.

Respecto a lo que ocurre en otros sectores, sobresalen los incrementos de autónomos en la información y la comunicación, que tiene ahora 740 (+48%), y los 580 autónomos de las actividades inmobiliarias (+74%). En las actividades profesionales, científicas y técnicas se emplean 4.217 y estos son 1.153 más que en octubre de 2015 (+38%). La educación cuenta con 1.306 (+36%); la sanidad y los servicios sociales, con 1.979 (+52%); y en las actividades artísticas y de entretenimiento Córdoba tiene 1.131 emprendedores (+55%).

Un mecánico arregla un coche en un taller del Polígono de la Torrecilla de Córdoba. / Noemí Caballero

Junto a las áreas donde aumenta el autoempleo, la información de la Seguridad Social permite, además, observar una diferencia destacada entre sexos. De este modo, las mujeres representan el 68% de los nuevos autónomos de la provincia, ya que aportan 2.723 empresarias al total de 4.013 que se han incorporado al colectivo en los diez últimos años. El emprendimiento ha aumentado un 16% en el colectivo femenino y un 4% entre los hombres en este periodo (+1.289 en números absolutos).

De acuerdo con los datos facilitados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en lo que va de año Córdoba ha sumado apenas 10 profesionales por cuenta propia. El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, afirma que «nos mantenemos a duras penas» y lamenta que «lo que nos preocupa ya no es la jubilación, sino llegar a final de mes», porque «la situación es límite». Entre otras dificultades, Rafael Amor alude a la incertidumbre sobre la cuantía de las cuotas de la Seguridad Social que tendrán que abonar en el año 2026 y señala que «dicen (el Gobierno de España) que quieren subir la cuota para garantizar una protección social que realmente no existe» para el colectivo.