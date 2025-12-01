Comer en Córdoba
Estos son los nuevos ‘Soletes de Navidad’ de la Guía Repsol en Córdoba
La provincia suma 74 establecimientos distinguidos con el sello de la prestigiosa publicación gastronómica
La Guía Repsol, considerada como el oráculo gourmet nacional de referencia, ha actualizado su listado de ‘Soletes’ con una edición muy especial coincidiendo con la proximidad de las fiestas navideñas y ha creado para la ocasión el distintivo ‘Soletes de Navidad’.
“En Navidad somos más indulgentes que nunca con las tentaciones gastro. Por eso, estos Soletes están pensados para celebrar con alegría las fiestas. El aperitivo de Nochebuena y Nochevieja que se alarga peligrosamente, las cenas con amigos, los churros con chocolate o los roscones más fragantes y esponjosos. Porque siempre nos apuntamos a compartir momentos”, explican desde la Guía Repsol en un comunicado con motivo del anuncio.
En total, se han distinguido a 312 bares, cafeterías y restaurantes, y se ha incluido por primera vez a 27 conventos en una selección de los mejores dulces conventuales para estas navidades. Del total de nuevos ‘Soletes de Navidad’, 56 están en Andalucía y cinco en Córdoba.
¿Qué son los soletes de Repsol?
Los soletes de la Guía Repsol son unos galardones que otorga esta marca a aquellas joyas escondidas que están repartidas por toda España" que "se reivindican día a día" y "revolucionan la hostelería con una oferta variada y fresca". No hace falta que sean establecimientos de precios elevados y grandes chefs, de hecho, el objetivo de los soletes también es poner en valor aquellos establecimientos aparentemente comunes, pero que resultan ser una gran opción para disfrutar de una buena comida.
Soletes de Navidad
“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.
Son restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos.
Los nuevos ‘Soletes’ de Córdoba
Entre los galardonados en esta edición de los ‘Soletes’ de la Guía Repsol hay cinco establecimientos de la provincia, que desde el 1 de diciembre lucen el sello de ‘Soletes de Navidad’. Dos de ellos están en la capital, uno en Cabra, otro en Belalcázar y otro en Aguilar de la Frontera.
- Pastelería Cubero (Cabra)
- Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)
- Los Mosquitos (Córdoba)
- Obrador ‘San Rafael 1920’ (Córdoba)
- Confitería Solano (Aguilar de la Frontera)
Los otros ‘soletes’ de Córdoba
Estos cinco establecimientos pasan a formar parte de la Guía Repsol, lo que les aporta un sello de calidad y de garantía de una buena experiencia culinaria, sumándose a los 69 establecimientos que ya contaban con el distintivo de ‘Solete’ de la Guía Repsol.
De este modo, un total de 74 bares y restaurantes (y un convento) cuentan desde ahora con el sello de la Guía Repsol: 51 de ellos en la capital y 23 en la provincia.
Soletes en Córdoba
Con las nuevas incorporaciones, el listado de ‘soletes’ en Córdoba capital queda así:
- Amalteae
- Arrocería Pepe Sanchís
- Asador de Nati
- Astoria Casa Matías
- Bar Choco
- Bar Miguelito
- Bar Séneca
- Bar X
- Berenguela 16
- Bodegas Guzmán
- Brote
- Burger Vaquena
- Cafetería El Brillante
- Cafetería Tere
- Casa Rubio
- Caracoles La Magdalena
- Churros Bar Marta
- Cocina 33
- Distrito Cocktail Bar
- El Caballo Rojo
- El Envero
- Garum 2.1
- Gastrobar Baco
- Hermanos Salcedo
- Heladería Buonisssimo
- Horno La Tradición
- La Bicicleta
- La Fábrica
- La Montillana
- La Regadera
- La Sastrería
- Los Mosquitos
- Más Solera
- Matraca Bistró
- Misa de Doce
- Nocciolata Gelatería
- Pastelería Roldán
- Restobar Montevideo
- San Rafael 1920
- Santa Emilia
- Taberna Casa Luis
- Taberna Coto
- Taberna El Abuelo
- Taberna Regina
- Taberna del Río
- Taberna Góngora
- Taberna La Alquería
- Taberna Rafaé
- Taberna Salinas
- Taberna San Cristóbal
Soletes en la provincia
Mientras que el listado de ‘soletes’ en la provincia es el siguiente:
- Antojos (Adamuz)
- Bar Izquierdo (Almodóvar)
- Casa Miguel (Cardeña)
- Casa Tala (Espiel)
- Chato Peces (Belalcázar)
- Confitería El Chairo (Pozoblanco)
- Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)
- Cubero (Cabra)
- El Tomate (Bujalance)
- Estefani (Alcaracejos)
- Gafiq Gastronómico (Belalcázar)
- Italianino (Pozoblanco)
- Japanish Tapas (Lucena)
- La Bodega de Lucman (Villanueva de Córdoba)
- Mesón La Bodeguita (Palma del Río)
- Restaurante Bembézar (Hornachuelos)
- Restaurante Fierro (Villaharta)
- Restaurante Sol Zapatilla (Montoro)
- Restaurante Los Cazadores (La Carlota)
- Solano (Aguilar de la Frontera)
- Taberna Bolero (Montilla)
- Taberna Los Lagares (Montilla)
- Vaquena Restaurante (Cabra)
Los ‘Soles’ de Córdoba en la Guía Repsol
Además, de los ‘soletes’, la provincia cuenta con ocho restaurantes con la máxima distinción de la Guía Repsol gastronómicamente hablando: los ‘Soles’ de Repsol.
De los ocho establecimientos hosteleros incluidos en la Guía Repsol 2024 con la distinción de los Soles de Repsol, hay seis establecimientos con Un Sol Repsol, un restaurante con Dos Soles Repsol y otro con tres Soles Repsol. De ellos, siete están en la capital y uno en Pozoblanco.
Los establecimientos con un sol Repsol son Ermita de la Candelaria, Terra Olea, Recomiendo, Casa Pepe de la Judería, La Cuchara de San Lorenzo y Karán Bistró (Pozoblanco).
Cuenta con dos Soles Repsol, el restaurante Choco, del chef cordobés Kisko García; mientras que el restaurante Noor, de Paco Morales, es el único establecimiento cordobés con tres soles Repsol.
