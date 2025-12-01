Estos son los nuevos ‘Soletes de Navidad’ de la Guía Repsol en Córdoba

La Guía Repsol, considerada como el oráculo gourmet nacional de referencia, ha actualizado su listado de ‘Soletes’ con una edición muy especial coincidiendo con la proximidad de las fiestas navideñas y ha creado para la ocasión el distintivo ‘Soletes de Navidad’.

“En Navidad somos más indulgentes que nunca con las tentaciones gastro. Por eso, estos Soletes están pensados para celebrar con alegría las fiestas. El aperitivo de Nochebuena y Nochevieja que se alarga peligrosamente, las cenas con amigos, los churros con chocolate o los roscones más fragantes y esponjosos. Porque siempre nos apuntamos a compartir momentos”, explican desde la Guía Repsol en un comunicado con motivo del anuncio.

En total, se han distinguido a 312 bares, cafeterías y restaurantes, y se ha incluido por primera vez a 27 conventos en una selección de los mejores dulces conventuales para estas navidades. Del total de nuevos ‘Soletes de Navidad’, 56 están en Andalucía y cinco en Córdoba.

La Taberna 'Los Mosquitos', uno de los establecimientos elegidos en Córdoba. / REDES SOCIALES

¿Qué son los soletes de Repsol?

Los soletes de la Guía Repsol son unos galardones que otorga esta marca a aquellas joyas escondidas que están repartidas por toda España" que "se reivindican día a día" y "revolucionan la hostelería con una oferta variada y fresca". No hace falta que sean establecimientos de precios elevados y grandes chefs, de hecho, el objetivo de los soletes también es poner en valor aquellos establecimientos aparentemente comunes, pero que resultan ser una gran opción para disfrutar de una buena comida.

Soletes de Navidad

“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Son restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos.

Los nuevos ‘Soletes’ de Córdoba

Entre los galardonados en esta edición de los ‘Soletes’ de la Guía Repsol hay cinco establecimientos de la provincia, que desde el 1 de diciembre lucen el sello de ‘Soletes de Navidad’. Dos de ellos están en la capital, uno en Cabra, otro en Belalcázar y otro en Aguilar de la Frontera.

Pastelería Cubero (Cabra)

Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)

Los Mosquitos (Córdoba)

Obrador ‘San Rafael 1920’ (Córdoba)

Confitería Solano (Aguilar de la Frontera)

Dulces del convento de Santa Clara de la Columna / CONVENTO SANTA CLARA DE LA COLUMNA

Los otros ‘soletes’ de Córdoba

Estos cinco establecimientos pasan a formar parte de la Guía Repsol, lo que les aporta un sello de calidad y de garantía de una buena experiencia culinaria, sumándose a los 69 establecimientos que ya contaban con el distintivo de ‘Solete’ de la Guía Repsol.

De este modo, un total de 74 bares y restaurantes (y un convento) cuentan desde ahora con el sello de la Guía Repsol: 51 de ellos en la capital y 23 en la provincia.

Soletes en Córdoba

Con las nuevas incorporaciones, el listado de ‘soletes’ en Córdoba capital queda así:

Amalteae

Arrocería Pepe Sanchís

Asador de Nati

Astoria Casa Matías

Bar Choco

Bar Miguelito

Bar Séneca

Bar X

Berenguela 16

Bodegas Guzmán

Brote

Burger Vaquena

Cafetería El Brillante

Cafetería Tere

Casa Rubio

Caracoles La Magdalena

Churros Bar Marta

Cocina 33

Distrito Cocktail Bar

El Caballo Rojo

El Envero

Las hamburguesas de Vaquena Burger / TRIPADVISOR

Garum 2.1

Gastrobar Baco

Hermanos Salcedo

Heladería Buonisssimo

Horno La Tradición

La Bicicleta

La Fábrica

La Montillana

La Regadera

La Sastrería

Los Mosquitos

Más Solera

Matraca Bistró

Misa de Doce

Nocciolata Gelatería

Pastelería Roldán

Restobar Montevideo

San Rafael 1920

Santa Emilia

Taberna Casa Luis

Taberna Coto

Taberna El Abuelo

Taberna Regina

Taberna del Río

Taberna Góngora

Taberna La Alquería

Taberna Rafaé

Taberna Salinas

Taberna San Cristóbal

Soletes en la provincia

Mientras que el listado de ‘soletes’ en la provincia es el siguiente:

Antojos (Adamuz)

Bar Izquierdo (Almodóvar)

Casa Miguel (Cardeña)

Casa Tala (Espiel)

Chato Peces (Belalcázar)

Confitería El Chairo (Pozoblanco)

Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)

Cubero (Cabra)

El Tomate (Bujalance)

Estefani (Alcaracejos)

Gafiq Gastronómico ( Belalcázar)

Belalcázar) Italianino (Pozoblanco)

Japanish Tapas (Lucena)

Un plato de Japanish Tapas. / CÓRDOBA

La Bodega de Lucman (Villanueva de Córdoba)

Mesón La Bodeguita (Palma del Río)

Restaurante Bembézar (Hornachuelos)

Restaurante Fierro (Villaharta)

Restaurante Sol Zapatilla (Montoro)

Restaurante Los Cazadores (La Carlota)

Solano (Aguilar de la Frontera)

Taberna Bolero (Montilla)

Taberna Los Lagares (Montilla)

Vaquena Restaurante (Cabra)