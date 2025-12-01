Estos son todos los Soletes de la Guía Repsol en Córdoba: del verano al otoño, pasando por la solera y la Navidad

Suma y sigue para la gastronomía cordobesa, que cuenta con cinco nuevos establecimientos de la provincia de Córdoba distinguidos con los Soletes de la Guía Repsol coincidiendo con la edición de otoño de estos distintivos.

En esta ocasión, la guía de referencia gourmet nacional ha querido distinguir a aquellos establecimientos propicios para disfrutar de los encuentros propios de las fiestas navideñas, creando para la ocasión el distintivo de ‘Soletes de Navidad’.

Los Soletes Repsol se otorgan a aquellos bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer", alejados de la alta cocina. Un refrendo que les aporta no solo visibilidad, sino además una garantía de la calidad de su cocina, de su oferta, ambiente y relación calidad-precio.

¿Qué son los soletes de Repsol?

Los soletes de la Guía Repsol son unos galardones que otorga esta marca a aquellas joyas escondidas que están repartidas por toda España" que "se reivindican día a día" y "revolucionan la hostelería con una oferta variada y fresca". No hace falta que sean establecimientos de precios elevados y grandes chefs, de hecho, el objetivo de los soletes también es poner en valor aquellos establecimientos aparentemente comunes, pero que resultan ser una gran opción para disfrutar de una buena comida.

Suelen contar con una edición de verano y otra de otoño, y en sus últimas ediciones han creado nuevas categorías distinguiendo a los mejores restaurantes de carretera, las mejores terrazas, los establecimientos con solera y ahora los especiales para Navidad.

Los últimos Soletes de Córdoba

En la edición de otoño de este año, se ha otorgado un nuevo sello gourmet: los 'Soletes de Navidad’. Son aquellos establecimientos pensados para celebrar con alegría las fiestas. El aperitivo de Nochebuena y Nochevieja que se alarga peligrosamente, las cenas con amigos, los churros con chocolate o los mejores dulces navideños.

En Córdoba, son cinco los establecimientos seleccionados: dos en la capital, uno en Cabra, otro en Belalcázar y otro en Aguilar de la Frontera.

Pastelería Cubero (Cabra)

Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)

Los Mosquitos (Córdoba)

Obrador ‘San Rafael 1920’ (Córdoba)

Confitería Solano (Aguilar de la Frontera)

Todos los ‘soletes’ de Córdoba

Con las nuevas incorporaciones, un total de 77 bares, cafeterías, pastelerías y restaurantes (y un convento) cuentan desde ahora con el sello de la Guía Repsol: 54 de ellos en la capital y 23 en la provincia.

Soletes en Córdoba

El listado de ‘soletes’ en Córdoba capital queda así:

Amaltea

Arrocería Pepe Sanchís

Asador de Nati

Astoria Casa Matías

Bar Choco

Bar Miguelito

Bar Séneca

Bar X

Berenguela 16

Bodegas Guzmán

Brote

Burger Vaquena

Cafetería El Brillante

Cafetería Tere

Casa Rubio

Caracoles La Magdalena

Churros Bar Marta

Cocina 33

Distrito Cocktail Bar

El Caballo Rojo

El Envero

El restaurante El Envero. / TRIPADVISOR

Garum 2.1

Gastrobar Baco

Hermanos Salcedo

Heladería Buonisssimo

Horno La Tradición

La Bicicleta

La Fábrica

La Montillana

La Regadera

La Sastrería

Los Mosquitos

Marengo Brasserie

Más Solera

Matraca Bistró

Misa de Doce

Nocciolata Gelatería

Obrador San Rafael 1920

Pastelería Roldán

Restaurante Añil

Restobar Montevideo

Santa Emilia

Taberna Casa Luis

Taberna Coto

Taberna El Abuelo

Taberna El Barón

Taberna Regina

Taberna del Río

Taberna Góngora

Taberna La Alquería

Taberna Rafaé

Taberna Salinas

Taberna San Cristóbal

Soletes en la provincia

El listado de ‘soletes’ en la provincia es el siguiente:

Antojos (Adamuz)

Bar Izquierdo (Almodóvar)

Casa Miguel (Cardeña)

Casa Tala (Espiel)

Chato Peces (Belalcázar)

Confitería El Chairo (Pozoblanco)

Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)

Pastelería Cubero (Cabra)

El Tomate (Bujalance)

Estefani (Alcaracejos)

Gafiq Gastronómico (Belalcázar)

Restaurante Sol Zapatilla, de Montoro. / TRIPADVISOR

Italianino (Pozoblanco)

Japanish Tapas (Lucena)

La Bodega de Lucman (Villanueva de Córdoba)

Mesón La Bodeguita (Palma del Río)

Restaurante Bembézar (Hornachuelos)

Restaurante Fierro (Villaharta)

Restaurante Sol Zapatilla (Montoro)

Restaurante Los Cazadores (La Carlota)

Pastelería Solano (Aguilar de la Frontera)

Taberna Bolero (Montilla)

Taberna Los Lagares (Montilla)

Vaquena Restaurante (Cabra)

Los ‘Soles’ de Córdoba en la Guía Repsol

Además, de los ‘soletes’, la provincia cuenta con ocho restaurantes con la máxima distinción de la Guía Repsol gastronómicamente hablando: los ‘Soles’ de Repsol.

De los ocho establecimientos hosteleros incluidos en la Guía Repsol 2024 con la distinción de los Soles de Repsol, hay seis establecimientos con Un Sol Repsol, un restaurante con Dos Soles Repsol y otro con tres Soles Repsol. De ellos, siete están en la capital y uno en Pozoblanco.

Los establecimientos con un sol Repsol son Ermita de la Candelaria, Terra Olea, Recomiendo, Casa Pepe de la Judería, La Cuchara de San Lorenzo y Karán Bistró (Pozoblanco).

Cuenta con dos Soles Repsol, el restaurante Choco, del chef cordobés Kisko García; mientras que el restaurante Noor, de Paco Morales, es el único establecimiento cordobés con tres soles Repsol.