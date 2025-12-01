Aviso de la Aemet: el tren de borrascas dibuja una semana de inestabilidad en Córdoba a las puertas del puente festivo

Lluvia para despedir noviembre y lluvia para recibir diciembre. Tras acumular más de 150 litros en el último mes, Córdoba estrena el último mes del año con una semana en la que la inestabilidad será la pauta en materia de meteorología. El tren de borrascas que barre la Península y que dejó fuertes precipitaciones en la mañana del domingo, provocará la presencia de chubascos de forma intermitente durante toda la semana, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prolongándose hasta el puente festivo de la Constitución.

Así, tras una pausa de las precipitaciones en la jornada del lunes, se prevé que los chubascos vuelvan el martes, y podrían hacerlo en forma de tormenta a partir de las 18.00 horas, coincidiendo con la inauguración oficial del alumbrado navideño en la capital.

Días y horas de lluvia en Córdoba esta semana

Por jornadas, la Aemet apunta la presencia de lluvias el martes, jueves y sábado. El martes 2 de diciembre, las precipitaciones se concentrarán en el primer tramo de la mañana, con un 100 por ciento de probabilidad de lluvia escasa hasta mediodía. La lluvia volverá ese día a partir de las 18.00 horas, con un 90% de probabilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormenta.

El jueves hay previstos chubascos a partir de mediodía y durante el segundo tramo de la jornada, aunque serán de carácter escaso. Igual sucederá el sábado 6 de diciembre, festivo por el Día de la Constitución, en una jornada de cielos nubosos con lluvia escasa y un 60% de probabilidades de precipitaciones.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Mínimas a la baja en Córdoba

La otra constante de esta semana en la capital será el frío, con unas temperaturas mínimas por debajo de la media para esta época del año y que se mantendrán entre los 3 y 4 grados la mayor parte de las jornadas, para remontar levemente el domingo hasta los 7 grados.

En cuanto a las máximas, los valores serán similares a los últimos días y estarán en el entorno de los 14, 15 y 16 grados. No obstante, los termómetros remontarán en el puente festivo, con máxima de 17º el viernes y sábado, y de 19 grados el domingo.

El tiempo en Córdoba el Día de la Inmaculada

A la espera del avance de la Aemet, otros portales meteorológicos apuntan a tiempo estable para el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, y último día del puente festivo. Se esperan cielos parcialmente cubiertos, sin riesgo de lluvias, y unas temperaturas que oscilarán entre los 6º de mínima y los 14 grados de máxima.