Córdoba abre 40 patios para vivir una Navidad con tradición y música

Córdoba vuelve a abrir las puertas de sus patios para celebrar una de las tradiciones más cálidas y auténticas del mes de diciembre: Patios en Navidad. Desde el patio de la ermita Nuestra Señora de la Alegría, el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y la delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, junto a miembros de las distintas asociaciones organizadoras, han presentado este programa, que, según indica el concejal, "ya está totalmente consolidado", invitando a vivir la Navidad "como antes, como siempre, como se hacía de forma natural en las casas de los vecinos de Córdoba". Esta actividad, además, cuenta este año con una novedad, y es que la edición se rige por unas bases, por lo que habrá un concurso de patios.

20 años de Patios en Navidad

El presidente de la Asociación Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, ha respaldado la idea de vivir la fiesta como se hacía antes afirmando que "un año más, vamos a abrir las puertas de nuestras casas a la ciudadanía para celebrar juntos este tiempo tan agradable". Ha recordado, además, que se cumplen 20 años de aquella primera celebración navideña en los patios, un aniversario con el que se pretende rendir homenaje a lo esencial en esta celebración, que es compartir, cantar y disfrutar en comunidad.

Patios participantes de la Ruta de Navidad 2025. / CÓRDOBA

Patios abiertos todos los fines de semana

Desde este viernes, 5 de diciembre, y hasta el 28 de diciembre, durante los cuatro fines de semana de diciembre completos, los patios se llenarán de vida, luces navideñas, música y encuentros en ese ambiente de tradición que guarda este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, ha animado a vecinos y visitantes a acudir "con zambombas, panderetas y todo lo que quieran". Las puertas de los 40 patios que formarán parte de esta tradición navideña estarán abiertas de 17.00 a 21.00 horas.