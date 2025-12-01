La Comisión Provincial de Patrimonio da el visto bueno a una intervención en el zócalo de la capilla del IES Góngora de la capital

La Comisión Provincial de Patrimonio de Córdoba, que preside el delegado territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha informado favorablemente el proyecto de restauración del zócalo de la capilla de la Asunción, en el IES Góngora de la capital. La actuación supone una intervención parcial de conservación para revertir el deterioro que presenta el revestimiento policromado de las paredes del ala oeste debido a la humedad.

Se trata de un zócalo decorado con pinturas que imitan mármoles, haciendo trampantojo, afectado por eflorescencias salinas, abolsamiento del mortero y desprendimiento de la pintura. Las actuaciones previstas incluyen limpieza y eliminación de morteros de cemento disgregados e inestables, para sanear los muros; limpieza de eflorescencias salinas por medios mecánicos y consolidación del soporte con silicato de etilo. Este año 2025 también se ha tramitado un proyecto de intervención en el retablo.

La capilla del antiguo colegio

La capilla del antiguo colegio de nuestra señora de la Asunción fue declarada monumento histórico artístico por real decreto de 30 de abril de 1982. Es bien de interés cultural (BIC) del patrimonio histórico español y andaluz. En el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepch) figura catalogada como monumento de la villa.

El edificio se encuentra junto a la Plaza de las Tendillas, centro comercial de la Córdoba del siglo XX tras su apertura y formalización entre 1925 y 1930. La capilla tiene una escasa presencia en el entorno, al estar envuelta por las construcciones del IES Luis de Góngora. El antiguo colegio de la Asunción es una fundación de finales del siglo XVI, destinada a la formación de sacerdotes. En 1725 pasó a depender de la Compañía de Jesús y, tras su expulsión, a la Corona. En 1847 se convierte en instituto provincial de enseñanza, llegando hasta nuestros días como IES Luis de Góngora. La capilla se construyó en la primera mitad del siglo XVIII, según proyecto de Francisco Hurtado Izquierdo, ejecutado por Teodosio Sánchez de Rueda y Tomás Jerónimo Pedrajas.

Es un edificio de planta rectangular, de nave única de cabecera plana, cubierta por bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos. En la cabecera, se insinúa un crucero, con cúpula sobre pechinas, rematada en linterna. El retablo es de madera dorada. A los pies, hay un coro alto con balaustrada, prolongada por los laterales de la nave. Se accede por una puerta lateral desde las dependencias del Instituto.