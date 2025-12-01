Comienza el juicio por una violación grupal en Córdoba con la Fiscalía como única acusación

La Audiencia provincial de Córdoba ha iniciado este lunes el juicio por la presunta violación grupal a una menor extranjera ocurrida en mayo de 2019 en Córdoba. Según indican fuentes próximas al procedimiento, la Fiscalía provincial ejerce la única acusación formulada en la causa.

La vista ha comenzado con el planteamiento de las cuestiones previas. En el proceso hay cinco individuos acusados de, supuestamente, agredir sexualmente a una adolescente tras coincidir con ella en el hostal donde se hospedaban, localizado en el casco histórico, durante una despedida de soltero.

Los encartados, que se encuentran en libertad, habrían rechazado la comisión de los hechos, solicitando la libre absolución. De su parte, el Ministerio Público reclama que se le impongan 96 años de cárcel en total. La perjudicada procedía de un país del norte de Europa y su presencia o su ausencia durante la vista oral será una de las claves a resolver durante el juicio, que se reanudará en los próximos días.

Dos autores materiales

En el escrito de conclusiones provisionales, el Fiscal recoge que la víctima, de 17 años de edad en el momento de los hechos, se encontraba en la ciudad realizando un viaje de estudios. Una madrugada, habría entablado contacto con los procesados con una conversación en torno a un cigarrillo.

La perjudicada acudió a la habitación donde dormía uno de los acusados y, supuestamente, se desencadenaron los hechos. El Fiscal relata que tres encartados realizaron tocamientos a la menor en contra de su voluntad y uno de ellos la obligó a masturbarle. Después, la sujetaron para que esa misma persona la agrediese sexualmente. Además, otro procesado acometió una segunda agresión. En este tiempo, los otros dos acusados llegaron a la habitación e insultaban a la víctima mientras era violada.

Por ello, el Ministerio Público califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual, por los que reclama sendas penas de 24 años de cárcel para los dos principales acusados como autores materiales de la agresión y como cooperadores necesarios de la violación realizada por su amigo.

Además, atribuye a otro individuo dos delitos de agresión sexual como cooperador necesario, por los que reclama que se le impongan 24 años de prisión. Los dos últimos encartados se enfrentan, cada uno, a penas de 12 años de cárcel como cooperadores necesarios de la segunda violación a la menor.

Entre otras medidas, el Ministerio Público solicita, asimismo, que se les prohíba acercarse o comunicar con la víctima durante 20 años y que se les inhabilite para ejercer profesión o actividad donde tengan un contacto regular con menores de edad durante 10 años.