El Cabildo instalará en sus naves placas fotovoltaicas cuya energía se destinará a familias sin recursos

Mejorar la sostenibilidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba y alinear su gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidad. Ese es el objetivo que se han marcado el Cabildo Catedral, la Universidad de Córdoba y la Fundación Cuco con la nueva Memoria de Sostenibilidad que han presentado este lunes. Un documento que se puede consultar en la web de transparencia del Cabildo y que traduce la gestión patrimonial a un lenguaje accesible, con la idea de conocer el impacto real a partir de datos contrastables en áreas como la economía, la cultura, el medio ambiente o la sociedad.

En la presentación, han participado el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto; la vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda García Marín; la profesora Mª Ángeles Jordano y la presidenta del Club de la Unesco para Córdoba (CUCO), Carmen de Prado Ruiz-Santaella.

Todos han coincidido en destacar el valor de esta herramienta, pionera en España, como instrumento de rendición de cuentas para conocer si la actividad de la Mezquita-Catedral de Córdoba cumple los cánones de sostenibilidad exigibles y cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados en su propio plan director, que actualmente se extiende hasta 2030.

Según la portavoz de CUCO, la sostenibilidad “no es una competencia aislada”, sino un principio transversal aplicable a ámbitos como la gestión, el turismo, la acción caritativa o la comunicación. Para ello, ha destacado la importancia de realizar "una escucha activa de visitantes, residentes, empleados, proveedores, canónigos, negocios locales..." para conocer las necesidades y expectativas de cada uno y programar las prioridades de cara al futuro. Esta memoria, que busca visibilizar el compromiso de transparencia de la institución, ofrece al Cabildo una forma con la que evaluar el cumplimiento de sus objetivos, así como medir los avances que realiza, detectar posibles desviaciones y orientar sus decisiones. La primera memoria recoge los datos correspondientes a 2024, aunque la idea es ir actualizándola cada año.

Objetivos medioambientales

En el ámbito medioambiental, destacaron como propuestas de mejora "la próxima colocación de placas fotovoltaicas en las ocho naves que tiene el Cabildo en polígonos industriales —no en la Mezquita-Catedral, donde está prohibido—". Actualmente, el proyecto está en la fase de solicitud de presupuestos. El exceso de energía producida, según el portavoz del Cabildo, "probablemente no podrá utilizarse para reducir el consumo energético del monumento, por las distancias, pero sí a familias con escasos recursos". El Cabildo prevé también que, con la gestión de sus fincas y masas vegetales, en un futuro podría incluso convertirse en generador de créditos verdes.

Entre los objetivos marcados por el plan director que recoge la memoria, figuran diversos parámetros que tienen que ver muy directamente con la sostenibilidad medioambiental como el cálculo de la huella de carbono, que actualmente está en el 38% de su cumplimiento; el uso responsable del agua y reducción del consumo de papel (40%), la mejora de la eficiencia energética del sistema de iluminación de la Mezquita, que según Jiménez Güeto, dará un salto importante este año con la sustitución de las luminarias del interior del monumento; la mejora de la gestión de residuos, mediante la colaboración con Sadeco para la recogida selectiva (40%), mejora de la biodiversidad del Patio de los Naranjos, identificando las necesidades de la vegetación y estableciendo contactos con el Imgema y la UCO (405), o el desarrollo de un turismo más sostenible, para lo que se plantea aumentar gradualmente el número de visitantes dentro del respeto a la capacidad del edificio, con un sistema de visitas por horas basado en el estudio de aforos (70%). Según el portavoz del Cabildo, "la apertura del centro de recepción en enero contribuirá a mejorar la experiencia y avanzar en sostenibilidad".

La evaluación del empleo que genera el monumento, tanto a nivel interno como a nivel de equipos de restauración, mantenimiento, seguridad, archivo, es otro de los puntos de análisis, con el fin de conocer si se trata de empleo de calidad. Según la memoria, "el esfuerzo económico del Cabildo para mantener este nivel de profesionalización se refleja en una inversión total en personal de 3.885.607,68 euros y de 302.065,03 euros en la contratación de profesionales independientes". Transformación digital, investigación y transferencia del conocimiento, encuestas de satisfacción y alianzas con instituciones son otros de los elementos de referencia contenidos en el documento.

El Plan Director del monumento como referencia

En la mayoría de los parámetros estudiados para la elaboración de esta memoria, el nivel de cumplimiento del plan director ronda el 40%, si bien hay apartado como el de diálogo y escucha, que busca involucrar a la comunidad patrimonial y grupos de interés en la toma de decisiones acerca de la Mezquita-Catedral que según la memoria, ya ha alcanzado el 100% de los objetivos planteados.

Además de hacer balance de las intervenciones realizadas en relación con el patrimonio material e inmaterial del monumento, en cuanto a inversión, actividad investigadora, celebraciones litúrgicas, música o protección de oficios artesanales relacionados, la memoria se detiene en las actuaciones ligadas a la accesibilidad e inclusión. También dedica un apartado al impacto económico y social del monumento, detallando objetivos para su mejora como la actualización del informe de 2024 sobre la capital y el estudio del impacto a nivel provincial.

Por otro lado, respecto a la rehabilitación de la parte del edificio afectada por el incendio, Giménez Güeto indicó que está en curso la primera fase de restauración, centrada en las cubiertas y que el proyecto de restauración interior aún no está terminado, por lo que no existe fecha concreta de inicio.