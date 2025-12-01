Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026: 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones

Sus Majestades los Reyes Magos preparan ya su visita a Córdoba, la cual se producirá, como es habitual, el 5 de enero con la tradicional Cabalgata, tanto en la ciudad como en los barrios de la periferia. Para que todo salga bien, el Ayuntamiento de Córdoba ya se ha puesto manos a la obra y ha encargado las chucherías y juguetes que Melchor, Gaspar y Baltasar lanzarán desde sus carrozas.

La junta de gobierno local del Ayuntamiento, con este cometido, ha aprobado este lunes la contratación de los caramelos y los balones que se repartirán el 5 de enero. Según ha informado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, se han adjudicado tres lotes diferentes para estas fechas navideñas: uno para lo que se repartirá en la comitiva de la Cartera Real, otro para la gran cabalgata de la ciudad y otro más para las carrozas que forman parte de los desfiles de las distintas barriadas periféricas.

Desfile de Sara Carrillo la pasada Navidad, que encarnó a la Cartera Real. / A. J. GONZÁLEZ

En concreto, el Ayuntamiento ha encargado hasta 155.000 bolsas de gusanitos por algo más de 10.200 euros. También ha adjudicado otro lote, por casi 85.000 euros, para comprar hasta 25.000 kilos de surtidos de caramelos y golosinas. Por último, se destinarán cerca de 2.000 euros a la adquisición de 5.000 balones (que se lanzarán desinflados).

Inicio de la programación navideña en Córdoba

Este martes 2 de diciembre dará inicio la programación navideña en Córdoba con el encendido del alumbrado de toda la ciudad, pero con la vista puesta en el arco de luz y sonido que Ximénez ha vuelto a instalar en la calle Cruz Conde. También desde este martes se podrá visitar el Belén municipal.