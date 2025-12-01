Un belén con alma cordobesa

Los cordobeses pueden ya disfrutar de uno de los belenes con los que contará la ciudad esta Navidad, Rincones de Córdoba, que muestra algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en un recorrido costumbrista lleno de detalle y artesanía. La Calleja de las Flores, la Cuesta del Bailío o la Puerta del Puente están presentes en uno de los montajes más visitados cada año. El belén podrá verse del 2 de diciembre al 5 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Este montaje abrirá solo por la mañana los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero. El programa cuenta con visitas teatralizadas. Además, del 26 de diciembre al 5 de enero, el cartero real recibirá a los más pequeños en horario de mañana y tarde.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacó el compromiso con Córdoba y su cultura y deseó que el belén «contribuya a difundir los valores de la Navidad y del patrimonio histórico».

El nacimiento de la fundación recorre distintos rincones del casco histórico / A.J. González

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural de Belenistas de Córdoba, encargado de la elaboración del belén con figuras de los Hermanos Cerrada, subrayó que «volver a esta casa es un orgullo, el belén es arte, religiosidad y catequesis, algo que cada año el público busca y disfruta». El obispo, Jesús Fernández, tras bendecir el montaje y darlo por inaugurado, destacó la fuerza de esta tradición.

Con la emoción del primer día y una programación pensada para todos los públicos, este belén se convertirá en una cita imprescindible del invierno cordobés.