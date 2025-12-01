Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Legislación

El Ayuntamiento de Córdoba modificará su ordenanza contra la contaminación acústica

La junta de gobierno aprueba el Plan Normativo para 2026

El tráfico es uno de los mayores causantes de la contaminación acústica en Córdoba.

El tráfico es uno de los mayores causantes de la contaminación acústica en Córdoba.

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes su Plan Normativo para 2026, un documento que viene exigido por la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y donde se deben explicar las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Según ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, en el Plan Normativo para el año que viene se recogen tanto nuevas ordenanzas o reglamentos, así como modificaciones de las ya existentes.

Entre esas modificaciones destaca el cambio de la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica y vibraciones en Córdoba. Lo que se pretende con la modificación es adaptar la normativa municipal a reglamentos superiores, tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía. Según se explica en lo aprobado en junta de gobnierno, hay que llevar a cabo "una revisión y adaptación de la vigente ordenanza de ruido y vibraciones a la actualidad jurídica sectorial".

La mayoría de las modificaciones se deben, precisamente, a adaptaciones a normas de mayor rango, tal y como ha especificado Torrico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ordenanza municipal de control animal, de la que se dice en el borrador del plan que está "completamente obsoleta y desactualizada". Los cambios en esta ordenanza vendrán de la mano, principalmente, de la Ley de Bienestar Animal.

Miguel Ángel Torrico, grabado con un móvil durante la rueda de prensa de la junta de gobierno local.

Miguel Ángel Torrico, grabado con un móvil durante la rueda de prensa de la junta de gobierno local.

Un total de 17 cambios o nuevas ordenanzas

En total, el Plan Normativo de 2026 incluye hasta 17 modificaciones o nuevas ordenanzas que se trabajarán y aprobarán a lo largo del año que viene. En cuanto a las nuevas ordenanzas, habrá una que desarrolle el reglamento de la Asesoría Jurídica Municipal, otra que regule los contratos de patrocinio que haga el Ayuntamiento y una más de control interno del Consistorio. Se prevé aprobar también el reglamento del Consejo Municipal de la Juventud o el que debe seguir el Ayuntamiento para la declaración de situación de riesgo de personas menores.

Está previsto también un nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Córdoba, de la Declaración de Utilidad Pública Municipal y de la Declaración de Entidad Municipal de voluntariado y la que tendrá que ver con la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la concesión de unidad de enterramiento en cementerios municipales.

El resto, serán modificaciones, que además se hacen cada año. Entre otras, se modificará el reglamento de prestación del servicio de Mercacórdoba, la prestación del servicio público de Emacsa o la ordenanza municipal de vertidos.

TEMAS

