El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la convocatoria de las ayudas al alquiler, de emergencia y económico-familiares para 2026

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes varias convocatorias de ayudas correspondientes a 2026 por un total de 4,25 millones de euros. Según ha informado la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, la convocatoria correspondiente a 2026 se puede activar ya porque el presupuesto municipal de dicho ejercicio entrará en vigor el mismo 1 de enero. En este caso, se han aprobado tres convocatorias de ayudas: las del alquiler, las económico-familiares y las de emergencia.

Ayudas al alquiler de vivienda

Esta convocatoria está dotada de 1,5 millones de euros y la gestiona la empresa municipal de vivienda Vimcorsa. La cuantía máxima de cada ayuda, con carácter general será de 6.000 euros, que se abonan directamente al arrendador, mediante pagos fraccionados de periodicidad mensual, previa justificación por parte del beneficiario de haber abonado su parte de la renta mensual correspondiente al mes anterior. El número máximo de personas beneficiarias estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria y al agotamiento de la partida destinada a esta modalidad de ayudas. Estas ayudas se pueden solicitar a lo largo de todo el año sin que exista un plazo determinado para hacerlo.

Eva Contador, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Ayudas de emergencia social

Es la convocatoria con mayor cuantía presupuestaria, 1,7 millones de euros. Las ayudas de emergencia social se ponen en carga para las familias que necesitan solventar un problema de una urgencia como la compra de un electrodoméstico de primera necesidad, gastos de farmacia, el arreglo en la vivienda o la compra de ropa y alimentos.

Ayudas económico-familiares

En cuanto a la convocatoria de las ayudas económico-familiares, están dotadas de 1.050.000 euros (medio millón lo pone el Ayuntamiento, 400.000 euros corren a cargo del Gobierno y 150.000 euros los pone la Junta). Estas ayudas son las que se dan para la compra de alimentos, para ayudar económicamente a familias con menores a su cargo, y que complementa las ayuda monedero.