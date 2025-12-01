La atención sanitaria en el Castilla del Pino de Córdoba se reanudará este martes tras el incendio que ha obligado a su desalojo

La delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía ha informado en una nota que el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino reanudará la actividad asistencial habitual este martes 2 de diciembre, después del incendio originado en la mañana de este lunes que ha obligado a desalojar el edificio.

De este modo, se recobrará la normalidad tanto en las consultas externas y atención primaria, como del servicio de urgencias que durante esta jornada se había trasladado al centro de salud el Distrito Sur. Para garantizar la seguridad se han revisado todos los sistemas y conexiones del centro. Al mismo tiempo, se informa que el parking para profesionales ubicado en las plantas -1 y -2 del edificio no estará disponible.

Un incendio de una furgoneta en el sótano

El incendio se originó en el sótano del edificio, tras arder una furgoneta que se encontraba allí aparcada pasadas las 09.30 horas. Los bomberos de Córdoba han trabajado durante varias horas para extraer el humo, que se expandió por las plantas superiores del centro médico desde el parking subterráneo.

Desalojan el centro sanitario Castilla del Pino / A.J. González

Además, gracias a la labor conjunta de bomberos, Policía Local y 112, unas 300 personas que se encontraban dentro de las instalaciones sanitarias fueron desalojadas. "Han funcionado todos los sistemas de alarma, humo y señalización", indicó Joaquín Gavilán, subdirector de servicios generales. Efectivos de la Policía Local acordonaron posteriormente el Castilla del Pino y un perímetro de seguridad desde la avenida Isla Fuerteventura hasta las conocidas popularmente como las Setas.

Durante toda la jornada del lunes, el servicio de Urgencias se trasladó al centro Santa Victoria, ubicado en el barrio del Sector Sur.

Citas canceladas

Respecto a las citas de este lunes, la Junta ha emitido otro comunicado anterior asegurando que "la organización informará a las personas afectadas por cancelaciones o modificaciones de sus citas a medida que se normalice la situación".