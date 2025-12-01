El alcalde de Córdoba confía en que la Capitalidad del Mediterráneo 2027 deje "un legado a futuro de la forma de trabajar"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, confía en que la designación como Capital Mediterránea de la Cultura y del Diálogo 2027, junto con Saida (Líbano), deje "un legado a futuro de la forma de trabajar, que no sea sólo un escaparate", ante "la cultura, el talento joven y la diplomacia urbana".

En declaraciones a los periodistas, junto al delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, el regidor ha dicho que supone "una ventana importante para consolidar a Córdoba como la ciudad que ha sido en la historia y lo que es hoy", siendo "una ciudad importante, especialmente en nuestro entorno, que es el Mediterráneo", así como "una ciudad abierta al diálogo y con protagonismo cultural".

Además, ha aseverado que "es una responsabilidad", de modo que "en el año 2027 Córdoba muestre al mundo un contenido de calidad cultural importante, donde vamos a reivindicar nuestro papel de mestizaje y de encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico, el puente entre el Mediterráneo y América, que es España en general, y del protagonismo que ha tenido Córdoba".

"Ese año coincide con el año Góngora, el centenario de su muerte, con lo cual vamos a coordinar esos dos aniversarios", ha avanzado, para resaltar que "el gran eje conductor de la Capitalidad será Góngora en el apartado cultural especialmente, y vamos a reivindicar también nuestro papel, ya no sólo culturalmente, sino en geoestrategia de nexo dentro del propio Mediterráneo, entre las orillas norte y sur", y "del Mediterráneo con el Atlántico".

Al hilo, ha agregado que "la ventaja es que al ser Ciudad Patrimonio tenemos ya muchas redes donde trabajamos con ciudades de todo el mundo y también queremos aprovechar eso para mostrarlo", con lo cual 2027 será "un año importante, que vamos a empezar a trabajar desde ya".

Gobernanza con otras instituciones

En este caso, el alcalde ha comentado que "la gobernanza de ese año no va a ser exclusiva del Ayuntamiento, sino que se va a dar cabida a otras instituciones importantes, como Junta de Andalucía, Universidad de Córdoba y fundaciones que trabajan en la ciudad", con el fin de que "sea algo de toda la ciudad, aunque va a liderar lógicamente el Consistorio", y "desarrollar un ambicioso programa que va a coordinar Juan Miguel Moreno".

Entretanto, ha remarcado que se van a centrar "más que en infraestructura, que es una opción legítima, en programas de trabajo que permitan desarrollar talento joven, tener una verdadera red de diplomacia urbana con Córdoba como protagonista tanto en el Mediterráneo como en Europa, y en general programas de creación cultural".

En concreto, la decisión fue ratificada el viernes por los ministros de Asuntos Exteriores de los 43 Estados miembros de la UpM durante el 10º Foro Regional, celebrado en Barcelona, coincidiendo con el Día del Mediterráneo, todo ello en el marco de la iniciativa impulsada por la Unión por el Mediterráneo (UpM) y la Fundación Anna Lindh.

Junto a la antigua Sidón de los fenicios

Según informaron desde la UpM, esta distinción sitúa a Córdoba, símbolo universal de la convivencia entre culturas, en el epicentro de la diplomacia cultural mediterránea, junto a Saida, antigua Sidón, cuna de la herencia fenicia y ejemplo de resiliencia cultural en el Mediterráneo. Ambas ciudades desarrollarán durante 2027 un programa centrado en el diálogo intercultural, la sostenibilidad, la igualdad de género, la inclusión digital y la protección del patrimonio tangible e inmaterial.

Córdoba, corazón de Andalucía y puente histórico entre el Atlántico y el Mediterráneo, ha sido a lo largo de los siglos centro de pensamiento humanista, creatividad artística y avance científico. Capital romana de la Bética y metrópolis del Califato de Al-Andalus en el siglo X, la ciudad es hoy un testimonio vivo de la síntesis cultural mediterránea, con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la Unesco: la Mezquita-Catedral, el Centro Histórico, la ciudad califal de Madinat al-Zahra (Medina Azahara) y la Fiesta de los Patios, además del Flamenco y la Dieta Mediterránea como patrimonio inmaterial compartido.

El programa cordobés proyectará la ciudad como laboratorio vivo del diálogo, con una programación abierta, participativa y descentralizada que involucrará a toda la ciudadanía. Monumentos emblemáticos se convertirán en escenarios para la música, las artes escénicas, exposiciones colaborativas y debates cívicos. La cooperación con Saida incluirá eventos espejo, intercambios institucionales y proyectos culturales comunes que refuercen los lazos entre las dos orillas del Mediterráneo.

Respaldo de la sociedad civil

La candidatura de Córdoba ha contado con el respaldo de la sociedad civil, el tejido asociativo, las instituciones culturales y educativas, y las administraciones municipal, autonómica y estatal. La programación se alinea con el Pacto Verde Europeo, la Agenda Urbana de Córdoba y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal y justicia social.

La designación de Córdoba y Saida continúa la senda iniciada por Tirana y Alejandría (2025) y Matera y Tánger (2026), consolidando una iniciativa que reafirma el Mediterráneo como espacio común de memoria, creatividad y futuro compartido.