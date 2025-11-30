Boletín informativo
Las claves de la actualidad: estas son las noticias más interesantes de la mañana
El trabajo de prevención y detección de expolios arqueológicos, la entrevista al Fiscal de Apoyo a las Personas con Discapacidad y las horas previas a la Media Maratón abren los titulares del día
El expolio de piezas arqueológicas sigue a la orden del día. Solo en los últimos cinco años la Guardia Civil ha recuperado más de 3.000 objetos sustraídos en la provincia. Detrás de estos delitos no solo hay particulares sino también redes especializadas. Por otra parte, el próximo miércoles se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. En los días previos el fiscal de apoyo a las personas con discapacidad hace un análisis de la situación actual y los retos. El principal desafío, según Santos Urbaneja, sigue siendo el laboral. Por último, Córdoba vive hoy uno de los eventos deportivos del año, la Media Maratón. Más de 7.000 corredores recorrerán la ciudad desde Vallellano a la Puerta del Puente en un recorrido de 21 kilómetros con amenaza de lluvia incluida.
- La Guardia Civil recupera más de 3.000 piezas expoliadas en Córdoba en el último lustro
- Santos Urbaneja, fiscal: «En discapacidad, el reto hoy es el laboral, hay que respetar la reserva de plazas»
- La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal
Córdoba ciudad
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- El aeropuerto de Córdoba desde dentro: así trabaja el engranaje invisible que sostiene cada vuelo
- Amelia Quintero, directora del aeropuerto de Córdoba: «Trabajamos en sumar Bilbao, Valencia y Madrid como destinos»
- Los vecinos de Córdoba premian la "solidaridad y el cariño" de los veteranos con los Cervatillo de Plata 2025
- Cervatillo por sorpresa: Juan Andrés de Gracia se suma a los premiados por su dilatada implicación ciudadana
- Oposiciones a bombero en Córdoba: una plaza para cada diez aspirantes
Provincia
- El Plan de Ordenación del Territorio reconoce el «déficit» en el uso del agua en Córdoba
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- Los jóvenes de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco hacen suya la coronación de la Virgen de Luna
Deportes
Economía
Gastronomía
- Viajar a Japón sin salir de Córdoba: la parrilla viral donde tú mismo le das el punto al wagyu, entrecot o marisco
Cultura
- Esther Pons, comisaria de la exposición ‘El despertar de la vida’: «Egipto no es solo la majestuosidad de los templos»
Campo
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones