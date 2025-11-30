Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las claves de la actualidad: estas son las noticias más interesantes de la mañana

El trabajo de prevención y detección de expolios arqueológicos, la entrevista al Fiscal de Apoyo a las Personas con Discapacidad y las horas previas a la Media Maratón abren los titulares del día

Los agentes vigilan con prismáticos el perímetro de un yacimiento arqueológico.

Los agentes vigilan con prismáticos el perímetro de un yacimiento arqueológico. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El expolio de piezas arqueológicas sigue a la orden del día. Solo en los últimos cinco años la Guardia Civil ha recuperado más de 3.000 objetos sustraídos en la provincia. Detrás de estos delitos no solo hay particulares sino también redes especializadas. Por otra parte, el próximo miércoles se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. En los días previos el fiscal de apoyo a las personas con discapacidad hace un análisis de la situación actual y los retos. El principal desafío, según Santos Urbaneja, sigue siendo el laboral. Por último, Córdoba vive hoy uno de los eventos deportivos del año, la Media Maratón. Más de 7.000 corredores recorrerán la ciudad desde Vallellano a la Puerta del Puente en un recorrido de 21 kilómetros con amenaza de lluvia incluida.

