La lluvia despide a un mes de noviembre con 150 litros acumulados en Córdoba

La mañana del domingo registra 5,7 litros en la capital y deja paso a un nuevo tren de borrascas en diciembre

La lluvia de este domingo por la mañana coincidiendo con la Media Maratón de Córdoba.

La lluvia de este domingo por la mañana coincidiendo con la Media Maratón de Córdoba. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Córdoba

El mes de noviembre se ha despedido en Córdoba con un poco más de lluvia. La mañana de este domingo ha registrado 5,7 litros por metro cuadrado que se suman a los ya acumulados, sumando un total de 151 litros en los últimos 30 días.

Gran parte de ellos obedecen a los cinco días de mediados de noviembre en los que la borrasca Claudia descargó 141 litros por metro cuadrado en la capital. El resto se produjeron de forma aislada, donde apenas se notaron las precipitaciones, aunque el cómputo global deja a noviembre como el segundo mes más lluvioso por delante de los 122 litros de enero y por detrás de los casi 300 que cayeron en marzo.

A lo largo de la tarde, el cielo se ha terminado abriendo dejando cielos parcialmente nublados. Respecto a las temperaturas, la lluvia ha templado las mínimas que han escalado hasta los 6 grados (registrados a las 4.40 horas), sin embargo, la máxima se ha quedado en los 13.

Un nuevo tren de borrascas llega a Córdoba

El episodio de lluvia, aunque haya sido escasa, servirá como preludio para los primeros días de diciembre, en los que el pronóstico de la Aemet augura un nuevo un tren de borrascas, dejando varias jornadas de lluvia que podrían prolongarse hasta el puente festivo de la Constitución.

En este sentido, se esperan, al menos, dos vaguadas, que vendrán acompañadas de una caída de las temperaturas, que dejarán precipitaciones en los próximos siete días.

Para este lunes, inicio de semana y de mes, sin embargo, la Aemet prevé cielos en general poco nubosos con brumas matinales, pero descartando cualquier posibilidad de precipitaciones. Eso desde el martes hasta el sábado el porcentaje se mantendrá en torno al 85% y el 95%.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso hasta alcanzar los 2 grados el miércoles y el jueves; por su parte, las máximas prevén un ascenso para este lunes, con 17 grados, para posteriormente descender nuevamente hasta los 13 grados del jueves. Los vientos serán flojos variables, con predominio del nordeste.

