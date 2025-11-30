Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 30 de noviembre de 2025

Matinales flamencas

Recital flamenco con Amparo ‘La Repompilla’

Dentro del ciclo ‘Matinales flamencas’, tendrá lugar un recital flamenco a cargo de la cantaora Amparo ‘La Repompilla’, que estará acompañada a la guitarra por Antonio Soto.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 12.00 horas.

Jornadas culturales flamencas

Gala de clausura ‘Navidad en Córdoba’

Musical en el que intervendrán Felipe Muñoz, piano; Fran Tari y Rafa Ruz, guitarras; Daniel Morales Mawe, percusión; Isabel María España y Anabel Castillo, cantaoras. Dirección, guion y composición de las letras y música: María del Mar Prats.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.30 horas.

Música

Tributo a Pearl Jam

Pearl Band, una de las bandas de rock más queridas de Portugal, interpretarán 25 de los temas más conocidos de la famosa banda a la que rinden tributo.

CÓRDOBA. Sala M100. Chinales, 19. 19.30 horas.

Exposición

‘Canteros / bancales’, de Andrés Delgado

En su obra Canteros/Bancales, Delgado explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales, como la niebla y la calima. A través de su arte, expresa la desmaterialización del paisaje y la transformación del entorno, reflejando cambios en modos de vida en un medio árido.

CÓRDOBA. Centro UCOCultura. Plaza de la Corredera, 40. De 11.00 a 18.00 horas.

‘Canteros / bancales’, de Andrés Delgado / DIARIO CÓRDOBA

Exposición

‘Córdoba 1924-2000. La ciudad y el tiempo de Rafael de La Hoz’

Esta muestra conmemora el centenario del nacimiento del afamado arquitecto. Mediante una selección de materiales como pinturas, fotografías y libros, la exposición ilustra los hitos creativos que configuraron la proyección humana y urbana de la ciudad durante el tiempo que abarcó la biografía del arquitecto.