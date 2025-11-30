Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 30 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Matinales flamencas
Recital flamenco con Amparo ‘La Repompilla’
Dentro del ciclo ‘Matinales flamencas’, tendrá lugar un recital flamenco a cargo de la cantaora Amparo ‘La Repompilla’, que estará acompañada a la guitarra por Antonio Soto.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
Jornadas culturales flamencas
Gala de clausura ‘Navidad en Córdoba’
Musical en el que intervendrán Felipe Muñoz, piano; Fran Tari y Rafa Ruz, guitarras; Daniel Morales Mawe, percusión; Isabel María España y Anabel Castillo, cantaoras. Dirección, guion y composición de las letras y música: María del Mar Prats.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.30 horas.
Música
Tributo a Pearl Jam
Pearl Band, una de las bandas de rock más queridas de Portugal, interpretarán 25 de los temas más conocidos de la famosa banda a la que rinden tributo.
CÓRDOBA. Sala M100.
Chinales, 19.
19.30 horas.
Exposición
‘Canteros / bancales’, de Andrés Delgado
En su obra Canteros/Bancales, Delgado explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales, como la niebla y la calima. A través de su arte, expresa la desmaterialización del paisaje y la transformación del entorno, reflejando cambios en modos de vida en un medio árido.
CÓRDOBA. Centro UCOCultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 11.00 a 18.00 horas.
Exposición
‘Córdoba 1924-2000. La ciudad y el tiempo de Rafael de La Hoz’
Esta muestra conmemora el centenario del nacimiento del afamado arquitecto. Mediante una selección de materiales como pinturas, fotografías y libros, la exposición ilustra los hitos creativos que configuraron la proyección humana y urbana de la ciudad durante el tiempo que abarcó la biografía del arquitecto.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 10.00 a 14.00 horas.
