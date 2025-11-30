¿Sin ganas de cocinar? Seis lugares en los que puedes pedir pollo asado en Córdoba

Pedir pollo todos los domingos (o cuando sea) es ya tradición y rutina en muchos hogares de Córdoba. Ese mítico olor al aderezo de la salsa, a pimientos asados para acompañar y a patatas en bandejas metalizadas que se convierten en la mejor guarnición. Sin olvidar la barra de pan horneada en el mismo negocio y el alioli casero para acompañar. Para los más healthy, también está la patata asada.

Además, el pollo es una excelente opción, nutricionalmente hablando, ya que es una excelente fuente de proteínas. De hecho, una ración de pollo puede aportar entre 30 y 60 gramos de proteína, dependiendo de la parte (pechuga, muslo, contramuslo...)

Son muchas las familias que ya tienen su lugar fijo para encargar pollo asado para recoger o pedirlo a domicilio. El de la esquina o al que van en coche porque no dudan de la calidad del negocio "de toda la vida".

Si todavía estás en la búsqueda de su asador de pollo de confianza porque quieres cambiar, quieres probar otras opciones, te acabas de mudar o estás de paso por Córdoba, estas son algunos de los mejores asadores de la ciudad:

El Asador de Nati

Posicionado como uno de los mejores de la ciudad y galardonado con un Solete Repsol, este asador situado en el barrio de La Fuensanta, lleva desde 1989 cocinando pollos y todo tipo de comida casera para llevar. De hecho, este pequeño negocio familiar fue la cuna, la escuela y las raíces del prestigioso cocinero cordobés Paco Morales, propietario del restaurante con tres estrellas Michelin Noor. Nati y Paco, sus propietarios son los padres del chef.

El Pollo Dorado

En el barrio de Santa Rosa-Valdeolleros, en la calle El Castaño, el Pollo Dorado también desprende ese aroma tan característico de este plato a diario. Con reparto a domicilio y recogida de pedidos en el local a través de teléfono, este negocio abre del miércoles a domingo a mediodía. Además del pollo, ofrecen guarnición de patatas fritas, pimientos y distintas variedades de fritura (flamenquín, croquetas, lagrimitas de pollo... )

Pollos asados El gallo de oro

Otra insignia de Córdoba. En pleno Casco Histórico de la ciudad -junto a la Mezquita-Catedral- El gallo de oro es el lugar perfecto para hacer una pausa en medio de una jornada de turismo o para recoger comida tras una mañana paseando por la Judería. Además de sus pollos asados, este peculiar negocio destaca por sus bocadillos y hamburguesas.

Plaza de Abades, donde está situado el asador. / Francisco González

El Asador De Dominique

Este asador de pollos y establecimiento de comida preparada se ubica junto a la Ciudad de la Justicia. Lugar de confianza para trabajadores y residentes de la zona, algunas de las valoraciones que refrendan su popularidad en Google aseguran que es "el mejor pollo de Córdoba". En un pequeño local en la calle Isla Sálvora, despachan pollos, comida preparada y bebidas para llevar. Todo ello, "hecho con mucho cariño", como señala su eslogan.

Asador-restaurante El Nido

Junto a La Calahorra, este popular restaurante cocina desde 1989, pollos asados, comida a domicilio, bocadillos, hamburguesas y otros platos. Abre todos los días de la semana excepto los martes, a mediodía y por la noche.

Exterior del asador La buena cocina, en Ciudad Jardín. / Redes sociales

Asador La buena cocina

Y saliendo del Casco, en el barrio de Ciudad Jardín -Gran Vía Parque-, destaca el asador La buena cocina. Sus clientes valoran los pollos asados como "magníficos" o "delicias para invitar a probar a Dios". Sus tortillas y platos caseros también destacan entre sus opciones en la carta.