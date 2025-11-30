Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 30 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Rodríguez Rodríguez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Micheline Josieane Burette
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
María Jaraba Ariza
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Carmen Polaino López
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Jurado Jiménez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.