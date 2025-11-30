Los fallecidos en Córdoba el domingo 30 de noviembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Rodríguez Rodríguez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Micheline Josieane Burette

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

María Jaraba Ariza

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Carmen Polaino López

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Jurado Jiménez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.