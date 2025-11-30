Desarticulada una red de estafas tecnológicas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil investiga a tres personas, esclareciendo cinco delitos entre los que se encuentran el de estafa tecnológica por importe de 30.000 euros, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Métodos de ingeniería social

Agentes de la Guardia Civil de Córdoba han culminado una compleja investigación en el ámbito de la delincuencia tecnológica, logrando desarticular una estructura criminal dedicada al fraude bancario y blanqueo de capitales mediante el uso de sociedades mercantiles sin actividad real. La actuación se inició tras la denuncia de una vecina de la provincia que habría sido víctima de una estafa a través de métodos de ingeniería social. Los presuntos autores lograron obtener el control de su banca online mediante la portabilidad fraudulenta de su línea telefónica y la manipulación de su documentación personal.

Con acceso a su cuenta bancaria, los presuntos autores crearon tarjetas virtuales con las que realizaron operaciones no consentidas, desviando posteriormente el dinero a través de un terminal de pago (TPV). Los fondos fueron canalizados hacia otra empresa simulada, donde se ejecutó su dispersión utilizando transferencias fraccionadas, extracciones en efectivo y plataformas de juego online, todo ello con la finalidad de dificultar su rastreo y facilitar su integración en el sistema económico.

Con antecedentes

La investigación de la Guardia Civil contó con la colaboración de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y proveedores tecnológicos, y ha requerido autorización judicial para acceder a datos clave.

Gracias a esta operativa, se han podido identificar como presuntos autores a tres jóvenes varones de diferente nacionalidad, todos ellos con antecedentes por hechos similares, que actuaban de forma organizada y concertada. Investigados y diligencias practicadas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.