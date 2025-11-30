Cáritas Diocesana de Córdoba lanza su campaña de Navidad

Cáritas Diocesana de Córdoba ha puesto en marcha su campaña de Navidad con el objetivo de sensibilizar y captar fondos para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad que acompaña la entidad eclesial. Con motivo de su lanzamiento, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina aseguró que “con el inicio del Adviento lanzamos nuestra campaña de Navidad, como una invitación a vivir este tiempo litúrgico como espacio de preparación, solidaridad y compromiso” e hizo un llamamiento a la ciudadanía “a vivir una Navidad con sentido, construyendo juntos un futuro donde la vida digna sea un derecho, nunca una cuestión de suerte, y a reflexionar sobre la importancia de garantizar derechos básicos como vivienda, empleo, alimentación y salud “.

Captación de fondos

El lema elegido este año, “Hagamos que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte”, recuerda que la dignidad y los derechos no pueden depender del azar o del barrio en el que se nazca, porque “mientras haya personas, hay esperanza.” Durante las semanas que dura esta campaña la entidad caritativa y social de la Iglesia llevará a cabo una serie de acciones para conseguir captar la atención de los cordobeses y conseguir captar fondos para poder ayudar a más personas.

En este sentido el director de Cáritas Diocesana de Córdoba señaló que el “10 de diciembre será la rueda de prensa de presentación de la campaña, en la Residencia de Mayores ‘Hogar San Pablo’, donde se bendecirá el Belén Viviente que cada año realizan los residentes y que contará con la asistencia de nuestra obispo, Monseñor don Jesús Fernández”. Asimismo, Reina manifestó que “habrá un acto de sensibilización en calle, 'Un corazón, para personas como tú', una colecta para la Casa de Acogida ‘Madre del Redentor’, y un camino de oración para visibilizar la realidad que viven las personas en situación de sin hogar”.

Un tiempo para la esperanza

Los fondos recaudados en esta campaña, que está activa hasta el 11 de enero, se destinarán al Proyecto de Atención Primaria para las Familias en Situación de Vulnerabilidad a las que se les proporciona apoyo en alimentación, suministros, vivienda y acompañamiento social.

Cáritas Diocesana de Córdoba tiene abiertos diferentes canales para realizar donativos económicos. Nº de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781. Nº de Bizum 33581. https://caritascordoba.es/donacion