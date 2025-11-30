Bellido encabeza la expedición cordobesa en la concentración contra el Gobierno en Madrid

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha encabezado este domingo la expedición cordobesa que se ha unido a la concentración contra el Gobierno en el Templo de Debod (Madrid) convocada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo como reacción ante la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

En la concentración, que ha sido respaldada por 40.000 asistentes, según la delegación del Gobierno de Madrid, y el doble, según los organizadores, también han estado miembros del corporación municpal como las concejalas Isabel Albás, Eva ContadorCintia Bustos y Narci Ruiz.