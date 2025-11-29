Viajar a Japón sin salir de Córdoba: la parrilla viral donde tú mismo le das el punto al wagyu, entrecot o marisco

La cocina asiática cada vez gana más relevancia en nuestra tierra. Córdoba cada vez cuenta con mayor número y variedad de restaurantes chinos o japoneses. Además, muchos bares de cocina mediterránea fusionan ahora sus platos con recetas inspiradas culturas de este extremo del mundo. La comida japonesa se lleva la palma, con clásicos 'top' como sushi o ramen, pero no sólo el pescado crudo es típico en este país. La carne wagyu, el res y otras piezas cocinadas a la parrilla son parte de esta gastronomía, aunque menos conocida.

Si antaño era un lujo sentarse en la mesa y disfrutar de un buen manjar a mesa puesta. Ahora también está de moda involucrarse en la experiencia gastronómica, terminar una buena carne en una parrilla en mesa y saborear un plato recién hecho. Más si cabe si le añadimos el ingrediente exótico de la cocina de otras culturas.

Esto es lo que ofrece Yakimanzi, la primera y única parrilla japonesa de Córdoba. En ella podrás degustar una selección de cortes de carne típicos como lonchas de wagyu, entrecot y costilla de res, junto con los mariscos más exquisitos como carabineros y gamba roja

Muchos foodies cordobeses ya han acudido al local ubicado en el polígono La Torrecilla, junto al bazar El Corte Asia. En vídeos en redes sociales, usuarios y creadores de contenido muestran como cocinar carnes y pescados en una parrilla japonesa tradicional, así como las salsas y guarniciones disponibles para acompañar dichas piezas.

Este peculiar restaurante también ofrece otros platos como ramen o arroces para aquellos que no quieran mancharse las manos o llenarse el estómago sólo de 'parrillada'. Además, cuentan con menús degustación y del día y cupones de descuento en su página web.

Experiencia gastronómica

Según explica el restaurante en su página web, Yakimanzi es "un homenaje al arte de la parrilla y a la calidad". La propia firma se define como "el lugar ideal para los amantes de la carne que buscan una experiencia gastronómica única e inmersiva, donde el ritual, el sabor, la textura y la presentación se combinan de manera perfecta con el ambiente tradicional japonés".