Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barbacoa asiática

Viajar a Japón sin salir de Córdoba: la parrilla viral donde tú mismo le das el punto al wagyu, entrecot o marisco

Este es el único restaurante de la ciudad en el que podrás disfrutar de esta manera de cocinar carne, pescado o verduras

Barbacoa japonesa en Córdoba.

Barbacoa japonesa en Córdoba. / Instagram / Yakimanzi

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

La cocina asiática cada vez gana más relevancia en nuestra tierra. Córdoba cada vez cuenta con mayor número y variedad de restaurantes chinos o japoneses. Además, muchos bares de cocina mediterránea fusionan ahora sus platos con recetas inspiradas culturas de este extremo del mundo. La comida japonesa se lleva la palma, con clásicos 'top' como sushi o ramen, pero no sólo el pescado crudo es típico en este país. La carne wagyu, el res y otras piezas cocinadas a la parrilla son parte de esta gastronomía, aunque menos conocida.

Si antaño era un lujo sentarse en la mesa y disfrutar de un buen manjar a mesa puesta. Ahora también está de moda involucrarse en la experiencia gastronómica, terminar una buena carne en una parrilla en mesa y saborear un plato recién hecho. Más si cabe si le añadimos el ingrediente exótico de la cocina de otras culturas.

Esto es lo que ofrece Yakimanzi, la primera y única parrilla japonesa de Córdoba. En ella podrás degustar una selección de cortes de carne típicos como lonchas de wagyu, entrecot y costilla de res, junto con los mariscos más exquisitos como carabineros y gamba roja

Muchos foodies cordobeses ya han acudido al local ubicado en el polígono La Torrecilla, junto al bazar El Corte Asia. En vídeos en redes sociales, usuarios y creadores de contenido muestran como cocinar carnes y pescados en una parrilla japonesa tradicional, así como las salsas y guarniciones disponibles para acompañar dichas piezas.

Este peculiar restaurante también ofrece otros platos como ramen o arroces para aquellos que no quieran mancharse las manos o llenarse el estómago sólo de 'parrillada'. Además, cuentan con menús degustación y del día y cupones de descuento en su página web.

Experiencia gastronómica

Según explica el restaurante en su página web,  Yakimanzi es "un homenaje al arte de la parrilla y a la calidad". La propia firma se define como "el lugar ideal para los amantes de la carne que buscan una experiencia gastronómica única e inmersiva, donde el ritual, el sabor, la textura y la presentación se combinan de manera perfecta con el ambiente tradicional japonés".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  3. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  4. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  5. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  6. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  7. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
  8. Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos

Así amanece Córdoba: los titulares más destacados de la mañana del sábado

Así amanece Córdoba: los titulares más destacados de la mañana del sábado

Viajar a Japón sin salir de Córdoba: la parrilla viral donde tú mismo le das el punto al wagyu, entrecot o marisco

Viajar a Japón sin salir de Córdoba: la parrilla viral donde tú mismo le das el punto al wagyu, entrecot o marisco

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 29 de noviembre de 2025

Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles para aliviar el tráfico en un punto conflictivo de Córdoba

Romero de Torres desfila en el Templo Romano a través de los diseños de Mancini Costura

Romero de Torres desfila en el Templo Romano a través de los diseños de Mancini Costura

'Golpes' se impone en el festival Cinema25 de Córdoba y conquista el Cervatillo de Bronce

Inmaculada Pérez Figueroa, reelegida Presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba

Inmaculada Pérez Figueroa, reelegida Presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba

Manuel Torralbo y el vicerrectorado de Igualdad de la UCO reciben el premio Menina por su lucha contra la violencia machista

Manuel Torralbo y el vicerrectorado de Igualdad de la UCO reciben el premio Menina por su lucha contra la violencia machista
Tracking Pixel Contents