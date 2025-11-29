Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocimiento

Los vecinos de Córdoba premian la "solidaridad y el cariño" de los veteranos con los Cervatillo de Plata 2025

La Federación Al-Zahara entrega sus galardones al exjefe de la Policía Local y al exconcejal Marcelino Ferrero

Gala de entrega de los Premios Cervatillo 2025

Gala de entrega de los Premios Cervatillo 2025

Gala de entrega de los Premios Cervatillo 2025 / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

"Es un honor homenajear a personas que han sido responsables, personal y humanitariamente, de una gran labor en la ciudad". La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, Isabel Sereno, se ha deshecho en elogios antes de entregar este sábado los Premios Cervatillo de Plata, que reconocen anualmente el trabajo de entidades y particulares cordobeses en pro de la ciudadanía y del movimiento vecinal.

La edición de 2025 ha premiado a dos veteranos como Antonio Serrano, ex jefe de la Policía Local de Córdoba, y a Marcelino Ferrero, el concejal con más años de servicio político en el Ayuntamiento de Córdoba de la democracia (1983-1987 y 1999-2011). Además, también han sido reconocidos dos técnicos municipales ya jubilados, José Francisco Ortiz y Diego Matías Ortega, por su contribución a que la Fiesta de los Patios terminara declarándose por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012.

Todos ellos destacan por su "solidaridad y cariño hacia Córdoba y sus vecinos", ha subrayado la presidenta de Al-Zahara en declaraciones a este periódico.

Colectivos premiados: mujeres, educación e integración

También se suma al apartado de la veteranía el reconocimiento a la asociación vecinal La Nueva Barquera "por sus más de 25 años de trabajo en la mejora de la calidad de vida de nuestros barrios y la ciudad".

Además, los Cervatillo de Plata 2025 han premiado a María José Jurado, presidenta de Mujeres Vecinales de Andalucía, a la Asociación Educativa Barbiana, y la Fundación Entre Culturas de la Compañía de Jesús. "Creemos que han hecho una buena labor por la ciudad y lo seguirán haciendo", ha expresado Sereno.

