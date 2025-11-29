«Trabajamos en sumar Bilbao, Valencia y Madrid como destinos»

-Ha sido un año de avances, pero también siguen quedando asuntos pendientes, por ejemplo, el control de pasaportes, ¿cuándo va a estar operativo?

-A mediados de febrero AENA envió al Ministerio del Interior la solicitud para hacer el aeropuerto frontera exterior Schengen, con toda la documentación que conlleva. Entre ella aportamos planos del edificio terminal, con la ubicación de las casetas de control de pasaporte. También justificábamos la necesidad a través de peticiones que nos habían llegado, por ahora de manera puntual, de vuelos que habíamos tenido de países fuera del espacio Schengen. A día de hoy estamos aún a la espera de respuesta.

-¿No hay plazo para esto?

-No. Es un servicio que no presta AENA, sino la Policía. En función de los medios disponibles que tengan ellos, así darán luz verde.

-Imagino que para eso también influye si hay interés de compañías aéreas de prestar esos servicios.

-A día de hoy no hay compañías que se hayan interesado por una ruta fuera del espacio Schengen. También tengo que decir que ponemos el foco en una ruta internacional fuera del espacio Schengen o fuera de la Unión Europea, y le restamos importancia al hecho de que hay otros 29 países dentro de ese espacio Schengen a los que podemos viajar desde el aeropuerto de Córdoba.

Amelia Quintero, directora del aeropuerto de Córdoba / Manuel Murillo

-El parking también necesita una reforma.

-La adecuación del parking P2 es una de las inversiones de mayor calado de cara al DORA III. Se va a asfaltar, poner marquesinas en todas las plazas, señalizar y mejorar la iluminación.

-¿Cuáles se van a acometer de manera más urgente?

-Tenemos ya redactados los proyectos, tanto de la ampliación del parking como de la ampliación del edificio de bomberos. En cuanto al de la ampliación de plataformas, todavía no hemos empezado con la redacción. Estamos a la espera de confirmación por parte de la CHG.

-¿Se está trabajando para una tercera frecuencia con Barcelona?

-Eso depende de la compañía. Es ella la que tiene que ver los resultados y valorar. Pero tenemos que quedarnos con los resultados. Tanto Binter como Vueling han anunciado su prolongación de la operativa para todo el invierno y el summer de 2026, lo cual indica que los resultados están siendo muy positivos.

-¿Se usa el vuelo a Barcelona como hub o como destino?

-No tenemos esos datos, pero la aceptación de esos vuelos está siendo muy buena y mueven mucho volumen de pasajeros. Además, hemos detectado que un importante número de cordobeses coge ese vuelo como escala para ir a Italia, y eso es algo que las compañías analizan y tienen en cuenta.

"Un importante número de cordobeses coge el vuelo a Barcelona como escala para ir a Italia"

-¿Se está trabajando para un modelo similar con Madrid?

-Ya iniciamos nuestros destinos potenciales en las mesas del aeropuerto y vimos que uno de ellos era Madrid, junto con Barcelona, Canarias, Palma de Mallorca, que ya los tenemos cubiertos. Trabajamos en sumar Bilbao, Valencia y Madrid, que también estaban dentro de esos destinos potenciales. Evidentemente, seguimos en esa línea.

-Me sorprende el tema de Madrid. Precisamente se está abogando por acabar con esos vuelos más de corto recorrido y entre 2026 y 2027 se espera que el aeropuerto de Barajas cuente con estación de AVE.

Porque no hay que ver Madrid como destino final, sino que la compañía no operaría un Córdoba-Madrid destino final. Se utilizaría Madrid como hub, como escala, para hacer el salto en Madrid y continuar a otras rutas, a otros destinos.

Desembarque de pasajeros de uno de los vuelos de Vueling desde Barcelona. / Manuel Murillo

-De esos tres destinos que ha mencionado, ¿cuáles podremos ver en 2026 en Córdoba?

-Es un poco pronto todavía para dar ese tipo de información. Además, el implantar una ruta nueva no es una noticia que dé AENA, sino que eso lo da siempre la compañía.

-¿Qué incentivos ofrece AENA para atraer a las compañías?

-Nuestras tasas son en torno a un 46% más baratas que los aeropuertos de la zona. A esto se suma a todo el trabajo que hacemos en cuanto a elaboraciones de casos de negocio para ver si una ruta les es rentable o no. Todo esto se traduce en un ahorro de en torno a un 70% por costo de operación. La compañía al final paga menos de dos euros por cada pasajero de salida desde el aeropuerto de Córdoba.

"La compañía paga menos de dos euros por cada pasajero desde el aeropuerto de Córdoba"

-¿Cómo se posiciona el aeropuerto estando entre Málaga y Sevilla?

-No somos competidores, sino complementarios. Cada aeropuerto tiene su área de influencia y la de Córdoba no se pisa ni con la de Sevilla ni con Málaga.

-Dentro de esa área de influencia, juega también un papel clave la provincia. ¿Se está trabajando para atraer también pasajeros más allá de la capital?

-Todo el trabajo que hacemos se canaliza a través de la Mesa Técnica de Conectividad. En ella se reúnen todas las instituciones locales que abogan por el turismo en la provincia y el negocio destino de Córdoba. En estas mesas, nos reunimos todos con un mismo objetivo.

Una avioneta tras despegar del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

-El año pasado fue el de la recuperación de los vuelos comerciales, este el de la consolidación. ¿Qué va a ser 2026?

-Pues esperemos que continuemos, como mínimo, como el 2025. Ahora mismo tenemos cerrado el verano de 2026, ya tenemos la confirmación de que tanto Vueling como Binter programan sus operaciones hasta esa fecha. Vamos a ir paso a paso.

-¿Cómo se imagina el aeropuerto de aquí a cinco años?

-Espero que con mayor número de pasajeros que ahora mismo, pero eso lo iremos viendo.

-¿Se lo imagina con más rutas?

Esperemos que sí.