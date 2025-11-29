Inaguración el 4 de diciembre
En el interior de las pirámides, así es el vídeo inmersivo de la exposición de Egipto en Córdoba
Dura cerca de diez minutos y realiza un recorrido por los cuatro ejes temáticos de la exposición
Queda menos de una semana para que pueda visitarse la exposición sobre Egipto en la Sala Orive de Córdoba y ya se ultiman los preparativos. La muestra, que reunirá cerca de 200 piezas de uno de los periodos más emblemáticos de la historia, incorporará además un vídeo inmersivo diseñado para trasladar al visitante hasta el corazón de las pirámides y del que ya se conocen algunos detalles.
Este sábado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que muestra el aspecto del espacio durante la proyección. En las imágenes puede verse la Sala Orive preparada para la exposición mientras un audiovisual envuelve al visitante con una sucesión de recreaciones, imágenes y sonido.
Una experiencia inmersiva
El vídeo, de algo más de nueve minutos de duración, incluye imágenes originales tomadas en templos y tumbas egipcias, sometidas a un minucioso proceso de animación que permite recrear las primeras etapas de la vida en el antiguo Egipto. Las comisarias de la exposición —Isabel Olbés y Esther Pons, con Maite Mascort como comisaria técnica— han velado porque el rigor científico fuese una prioridad en el proyecto, cuyo pase de prueba contó con la presencia del alcalde y la delegada de Cultura, Isabel Albás.
El audiovisual podrá disfrutarse durante todo el periodo expositivo, del 4 de diciembre al 5 de abril, con entrada gratuita. Su desarrollo ha corrido a cargo de la empresa Eulen Art, responsable del proyecto expositivo en su conjunto.
La proyección está concebida para que cada visitante pueda experimentarla a su manera: puede contemplarse de forma estática o recorriendo la sala mientras se suceden las imágenes. Para facilitar la comprensión del contenido, en la entrada se han colocado paneles explicativos sobre lo que se verá a continuación.
Sobre el contenido del vídeo
El hilo argumental del audiovisual coincide con los cuatro ejes temáticos de la exposición, que reúne un total de 195 piezas procedentes de distintos museos del mundo. Así, el vídeo se estructura en cuatro secuencias: una primera dedicada al preembarazo, embarazo, parto, posparto y lactancia; una segunda sobre los primeros meses y años de vida; una tercera centrada en la preadolescencia y adolescencia; y una última sobre las enfermedades asociadas a estas etapas, los tratamientos médicos y la muerte.
