Oposiciones a bombero en Córdoba: una plaza para cada diez aspirantes

Dos años después de lo previsto tras la sospecha de un presunto fraude de por medio, unos 400 aspirantes -según cálculos de la Policía Local-, de los casi 700 admitidos en la resolución definitiva, se han presentado este sábado a las oposiciones de bombero municipal en Córdoba.

La convocatoria, que oferta 39 plazas en turno libre, deja una ratio aproximada de una plaza por cada diez aspirantes, tras el plantón de doscientas personas que engrosaban las listas en un principio al haber abonado las tasas del examen.

Colas en el acceso al examen. / Manuel Murillo

Prueba de callejero

El de este sábado es el primero de los tres ejercicios que engloba la fase de oposición. Concretamente se trata del ejercicio práctico, conocido como la prueba de "callejero", ya que la materia a examen requiere conocimientos sobre todo el término municipal de Córdoba, su geografía física, características urbanas, la red de carreteras, los edificios singulares e infraestructuras principales, entre otras cosas.

Los aspirantes deben contestar un cuestionario de 70 preguntas, elaborado por los miembros del Tribunal, con cuatro respuestas alternativas (de las cuales sólo una será la correcta), con una duración de 90 minutos.

Control de acceso en las oposiciones a bomberos en Córdoba. / Manuel Murillo

Desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo máximo de 45 días hábiles.

Sin dispositivos electrónicos

Ocho aulas del Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales se han dispuesto para la realización de la prueba. Además, quedaba estrictamente prohibido entrar al examen "portando teléfonos móviles, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico equivalente", tal y como informó el Ayuntamiento de Córdoba en una nota esta semana.

A pesar de ello, los agentes han tenido que recordar a más de un aspirante esta mañana dicha aplicación durante los controles de acceso al edificio.