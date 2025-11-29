Hurtado propone "rescatar" la Cabalgata de Reyes

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, reclama el “rescate” municipal de la Cabalgata de Reyes 2027 y que sea el 2026 "el último año que se organiza a través de la empresa Mundo Management".

Según una nota de prensa facilitada por el PSOE, Hurtado considera que la próxima Cabalgata de Reyes volverá a ser "un negocio de la empresa adjudicataria, tras un contrato de dos años por 859.049,74 €, y una prórroga del contrato para el 2026". Para el portavoz socialista, esta externalización "no ha convencido a nadie, puesto que la Cabalgata de Reyes ha perdido toda singularidad e identidad de la ciudad y la han convertido en un negocio de una empresa 'allegada' a Bellido y un producto que se reproduce en otras ciudades". Para el PSOE, la Cabalgata de Reyes es de las celebraciones que más expectación crea entre niños, niñas y mayores, y que por ello “la organización debe recaer en el propio Ayuntamiento con la participación de peñas y colectivos sociales”.

Hurtado cree necesario la elaboración de un reglamento para definir la organización y las fórmulas de participación ciudadana en el evento, lo que debería estar en vigor para la Cabalgata de Reyes del 2027.

Para el portavoz socialista, "el Ayuntamiento de Córdoba dispone de carrozas y personal suficientemente cualificado para organizar de forma directa la Cabalgata de Reyes", y con cauces de participación ciudadana, principalmente peñas, colegios y asociaciones. “Se podría ahorrar dinero y por otra parte darle a nuestra Cabalgata de Reyes la identidad propia y singularidad que tienen todos nuestros eventos tradicionales”.

Además, critica que los servicios públicos y las tradiciones autóctonas "sean tratadas por Bellido y su equipo como un negocio más que poner en manos de empresas allegadas, no todo es mercantilizable”. Hurtado también destaca que a la oferta municipal para organizar la cabalgata "sólo se presentó una empresa, Mundo Management, la que está recibiendo ayudas y subvenciones para otros eventos que se organizan en nuestra ciudad. Todo es muy raro en la gestión interesada de Bellido”, finaliza la nota.