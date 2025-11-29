Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 29 de noviembre de 2025

100 años de Juanita Reina

100 años de Juanita Reina / Córdoba

Gran final del Concurso Nacional de copla ‘Ciudad de Córdoba’

Con la participación de los finalistas Carmen Abad, Rosario Córdoba, Jesús Navarro, Sergio Pérez, Toñi Ronquillo y Abraham Ruiz.; artista invitada, Lola Reina; artista ganador 2024, Álvaro Montes; bailarines, Irene Álvarez y José María Ruz, y el acompañamiento musical de la orquesta del maestro Juan Francisco Mata. Los presentadores son Laura Caballero y Rafael A. Butelo.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

19.00 horas.

Sonidos de otro tiempo

Actuación del guitarrista Javier Riba

El reputado guitarrista y profesor de guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Córdoba Rafael Orozco, Javier Riba, interpretará una selección de obras de la época del pintor Julio Romero de Torres de diversos artistas, algunas de ellas tañidas desde la propia guitarra del artista que se conserva en el museo.

CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.

Plaza del Potro, 1-4.

20.00 horas.

Concierto

Colectivo da Silva en Impala

Colectivo Da Silva ofrecerá un concierto en el que presentará su trabajo El Sol, más personal y experimental, producido íntegramente por ellos mismos. Con 10 canciones que combinan disco, pop, funk, rock y tinte psicodélicos, el disco refleja su madurez artística y su voluntad de experimentar con un sonido cada vez más propio.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Avda. de Chinales, 64.

20.45 horas.

Música

Concierto de Kadec Santa Anna

Música en directo con el rapero barcelonés Kadec Santa Anna, en la Sala 100.

CÓRDOBA. Sala 100.

Avda. de Chinales, 18.

20.30 horas.

Talento Capital

Clase Magistral ‘La poética del desvío’, de Bego Amaré

Tendrá lugar charla/clase magistral de Bego Amaré sobre fotografía callejera, donde hablará de cómo la fotografía se ha convertido en una herramienta para mirar el mundo de otra manera, y enseñará sus trabajos de foto de calle y su proceso creativo para llegar a construir con ellas series, y alguna que otra publicación.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud.

Campo Madre de Dios, 1.

10.30 horas.

