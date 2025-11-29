Los farmacéuticos cordobeses entregan su insignia de oro al subdirector de Prestaciones Farmacéuticas del SAS

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha acogido este sábado los actos de la festividad en honor de su Patrona, la Inmaculada Concepción, en una jornada en la que ha hecho entrega de su máxima distinción, la insignia de oro, al subdirector de Prestaciones Farmacéuticas de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Eutimio Jorge Tercero. Dicha distinción ha sido entregada en reconocimiento a su trabajo y dedicación en el ámbito de la salud a lo largo de su trayectoria profesional, especialmente en los últimos años, así como a su compromiso con la sanidad cordobesa y andaluza.

La jornada ha contado con la asistencia de la gerente del SAS, Valle García; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; la segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba; Cintia Bustos; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Rafael Casaño, quien ha hecho entrega de la insignia de oro a Eutimio Jorge Tercero.

El presidente de los farmacéuticos cordobeses ha destacado durante el acto el reconocimiento al subdirector de Prestaciones Farmacéuticas del Servicio Andaluz de Salud, del que ha subrayado que es “un profesional que lleva ya muchos años representando a la sanidad cordobesa y andaluza, y que viene realizando una gran labor en su función como máximo responsable de prestación farmacéutica del Gobierno Andaluz en los últimos meses, pero del que quiero destacar especialmente su trabajo y trayectoria anterior como inspector farmacéutico y director provincial de Inspección de Servicios Sanitarios en la Delegación de Salud en Córdoba. Un profesional cercano, estrechamente vinculado a nuestra institución, y del que me gustaría subrayar también su talante dialogante y colaborador para establecer acuerdos y construir puentes, y trabajar juntos, en definitiva, para la mejora de la atención farmacéutica y sanitaria a los ciudadanos, en particular la de los cordobeses”.

Una bienvenida

La jornada ha servido igualmente para dar la bienvenida a los nuevos colegiados de la corporación cordobesa y para, sobre todo, reconocer a aquellos profesionales de farmacia que han completado su trayectoria profesional como farmacéuticos. “Sois, sin duda, el mejor reflejo en el que mirarse para continuar trabajando para el avance y mejora de la profesión farmacéutica”, ha indicado Casaño.

Durante el acto también se ha hecho entrega del Premio al Estudio de la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba al mejor trabajo científico de este año, y se ha tenido un reconocimiento especial a la Farmacia Rural Cordobesa, por el papel que desarrolla en los pequeños pueblos rurales de la provincia. Farmacias que son uno de los pilares en los que se sustenta el sistema mediterráneo de farmacia, y que en muchos casos son el único espacio sanitario al que los pacientes pueden acudir, recibiendo siempre una atención personalizada desde la cercanía y la confianza. “Por eso nuestro homenaje a los farmacéuticos rurales que tantos sacrificios hacen para atender a sus pacientes en sus poblaciones de pocos habitantes”, ha asegurado Rafael Casaño. Posteriormente se ha realizado una visita al Belén de Navidad que cada año se expone en la sede del Colegio, cuyo coordinador es Amador Velarde.

I Premio de investigación López Neyra

La celebración de los actos de la Patrona del COF Córdoba también ha sido escenario del anuncio del fallo del jurado de los I Premios López Neyra a la Investigación en Farmacia Asistencial, una iniciativa convocada por la Fundación del Colegio, con la colaboración de CNBK Salud Bancofar, y dirigida a potenciar la investigación y la innovación farmacéutica en la provincia de Córdoba.

El presidente del Colegio, Rafael Casaño, ha destacado igualmente los hitos más importantes en la farmacia de Córdoba en este último año, en los que ha querido poner en valor una de las apuestas más relevantes del Colegio en estos últimos años, como son las actividades y cursos de formación para los farmacéuticos, que les permiten una actualización y mejora continua de sus conocimientos para seguir creciendo como profesionales sanitarios, y avanzando una Farmacia más asistencial, digital y social, cercana a los problemas de salud, pero también a los problemas del día a día de los ciudadanos.